¡Todos con Lucas!

Este último jueves, en la vecina orilla, Lucas Viatri fue operado con éxito en uno de sus ojos debido al accidente que sufrió la última Navidad donde un petardo le explotó en la cara.



Este fin de semana estaba programado que el doctor Edgardo Rienzi viaje a Buenos Aires para seguir de cerca la evolución del delantero y establecer los pasos a seguir junto a los especialistas que allí lo están tratando.



Sin embargo, el médico aurinegro fue acompañado... Rodolfo Catino (vicepresidente), Ignacio Ruglio (consejero) y Gonzalo De los Santos (Gerente Deportivo), también se hicieron presentes para manifestarle su apoyo al delantero.



“Hablé con él, me comunicó que la operación fue un éxito y me puse a disposición como todo el club para que Lucas persona esté lo más cómodo posible. Después como futbolista es un hecho que en algún momento lo vamos a tener”, señaló Leonardo Ramos el jueves a la tarde, apenas unos minutos después de la intervención que le realizaron al atacante.



La fecha de regreso a las canchas aún no está definida. Lo cierto es que se espera que a partir de ahora el argentino pueda intensificar los ejercicios para volver a tener su mejor forma. Lo bueno es que en Los Aromos todos coinciden en que el ánimo de Lucas es el mejor. Además, tiene la banca todo el mundo Peñarol. ¡Están todos con Viatri!

Catino y Viatri. Foto: Prensa Peñarol.