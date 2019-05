Todos los días y horarios de los partidos de la Copa América 2019 de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Del 14 de junio al 7 de julio se jugará la Copa América 2019 de Brasil con 12 equipos: Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela más las invitadas Qatar y Japón. En esta nota vas a descubrir todos los días y horarios de los partidos que se jugarán, desde el inaugural hasta la final.



Los horarios de los partidos están ajustados para cada uno de los países sudamericanos de habla hispana que estarán participando del máximo torneo de selecciones sudamericanas organizado por Conmebol.



Esta nota se irá actualizando a medida que se vayan confirmando los cruces.



Fase de grupos.

Viernes 14 de junio

​​21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER

Grupo A. Brasil - Bolivia



Sábado 15

​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

​Grupo A. Venezuela - Perú



​​​19:00 URU/ARG, 18:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 17:00 COL/ECU/PER

Grupo B. Argentina - Colombia



Domingo 16

​​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

Grupo B. Paraguay - Qatar



​​​19:00 URU/ARG, 18:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 17:00 COL/ECU/PER

Grupo C. Uruguay - Ecuador.

Lunes 17

​​​​20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/ECU/PER

Grupo C. Japón - Chile



Martes 18

​​​18:30 URU/ARG, 17:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 16:30 COL/ECU/PER

​Grupo A. Bolivia - Perú



​​21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER

Grupo A. Brasil - Venezuela



Miércoles 19

​​​​18:30 URU/ARG, 17:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 16:30 COL/ECU/PER

Grupo B. Colombia - Qatar



​​21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER

Grupo B. Argentina - Paraguay

Jueves 20

​​​​​20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/ECU/PER

Grupo C. Uruguay - Japón



Viernes 21

​​​​20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/ECU/PER

Grupo C. Ecuador - Chile



Sábado 22

​​​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

Grupo A. Perú - Brasil

Grupo A. Bolivia - Venezuela



Domingo 23

​​​​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

Grupo B. Qatar - Argentina

Grupo B. Colombia - Paraguay



Lunes 24

​20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/ECU/PER

Grupo C. Chile - Uruguay

Grupo C. Ecuador - Japón

Clasifican a cuartos de final de la Copa América 2019 todos los primeros y segundos de grupo, más los dos mejores terceros de grupo.





Cuartos de final.

Jueves 27 de junio

​​​21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER

1. 1A - 3B/C



Viernes 28

​​​​​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

2. 2A - 2B



​20:00 URU/ARG, 19:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 18:00 COL/ECU/PER

3. 1B - 2C



Sábado 29

​​​​​​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

4. 1C - 3A/B

Semifinales.

Martes 2 de julio

​​​21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER

F1. Ganador 1 - Ganador 2



Miércoles 3

​21:30 URU/ARG, 20:30 CHI/BOL/PAR/VEN, 19:30 COL/ECU/PER

F2. Ganador 3 - Ganador 4

Partido por el tercer puesto.

Sábado 6 de julio

​​​​​​​​​16:00 URU/ARG, 15:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 14:00 COL/ECU/PER

Perdedor F1 - Perdedor F2

Final.

Domingo 7 de julio

​​​​​​​​​​17:00 URU/ARG, 16:00 CHI/BOL/PAR/VEN, 15:00 COL/ECU/PER

Ganador F1 - Ganador F2