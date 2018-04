Tiene todos los cartuchos acá

La pregunta es: ¿Con qué rival se encontrará hoy Peñarol? “Libertad no llega bien. Arrastra dos derrotas consecutivas ante Olimpia y Sportivo Luqueño, resultados que prácticamente ya lo marginaron de la lucha por el título del Torneo Apertura. Lo único que le queda es la Copa”, señaló a Ovación el periodista paraguayo Sebastián Riquelme, de D10.



Para este partido ante Peñarol, el “Gumarelo” recupera a un jugador muy importante: Óscar “Tacuara” Cardozo. El centrodelantero no pudo estar en los primeros partidos del grupo por una suspensión que arrastraba de la Copa Sudamericana del año pasado.



“Libertad es un equipo que intenta jugar bien, siempre por abajo. Tiene jugadores de experiencia, mundialistas, como Paulo Da Silva, Cristian Riveros, Santiago Salcedo, Sergio Aquino y el propio Cardozo. Es un equipo con mayoría de futbolistas ‘grandes’, que están por encima de los 30 años”, agregó Riquelme sobre la descripción del rival de esta noche.



Libertad marcha líder en el Grupo C con seis puntos. Superó a Atlético Tucumán como visitante (2-0) y goleó a The Strongest en casa (3-0). Sin embargo, antes del partido con los bolivianos, el DT tenía en riesgo su puesto. Aldo Bobadilla podía ser cesado si no obtenía un buen resultado. Finalmente ganó y continuó en el cargo, pero por los malos resultados en el plano local, aún continúa en la cuerda floja. “Ahora tiene otra prueba de fuego. Si no llega a ganar, tiene grandes chances de que deje el cargo”, señaló.



“Bobadilla trata de mantener el estilo de juego que el equipo de Libertad había tenido el año pasado con el español Fernando Jubero, donde fue campeón del Apertura (después él tuvo que dejar su cargo por una enfermedad). Trata de jugar por abajo, al estilo ‘Chiqui’ Arce como le decimos acá, intentando llegar siempre por los costados”, señaló.



Este es el rival que esta noche tendrá Peñarol. Un equipo que llega con puntaje perfecto y sin goles en contra en la Copa, pero muy lejos de la pelea en el plano local: quinto a 12 puntos del líder Olimpia. Si Peñarol logra obtener un buen resultado, no solo quedará bien posicionado para lo que viene, sino que también le dará un duro golpe a un equipo paraguayo que viene a los tumbos.



Lo bueno.



Juvenil: Una de las buenas apariciones que tuvo el elenco “Gumarelo” es la de Iván Franco. Es un mediapunta de 18 años recién cumplidos, formado en el propio club. Este año debutó en Primera División y ya jugó nueve partidos en el torneo local y los dos por Copa Libertadores. En todos arrancó como titular. Además, marcó un gol ante 3 de febrero.



Lo malo.



Defensa: La zaga del equipo de Libertad está conformada por Paulo Da Silva y Antolín Alcáraz. Son dos centrales experimentados, con oficio, pero tienen la contra de que sufren cuando los atacan delanteros rápidos. En ese sentido, Peñarol tal vez pueda hacer la diferencia con jugadores como Canobbio, Estoyanoff o si entran Fidel Martínez o Palacios.



Muñoz: Seis temporadas y cinco títulos en el “Gumarelo”.



El arquero uruguayo de 36 años lleva seis temporadas en Libertad. Es uno de los referentes del equipo. Ganó cinco títulos locales: tres Apertura (2014, 2016 y 2017) y dos Clausura (2012 y 2014).



Bareiro: Pone velocidad por derecha y también tiene gol.



Antonio Bareiro es un jugador muy rápido, que juega por derecha, y es un gran cabeceador a pesar de su baja estatura. Tiene 28 años y hace cuatro temporadas que está en el club.



Cardozo y Salcedo: dupla de ataque de nivel internacional.



Con 34 y 36 años respectivamente, comandan la delantera de Libertad. Entre los equipos más destacados, Cardozo jugó en Benfica y Olympiacos. Salcedo, en River Plate y Cerro Porteño. Los dos tienen pasado de selección. Un ataque de categoría.