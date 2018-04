Todos los alumnos de Tabárez dicen ¡Presente!

Falta mucho para que comience a rodar la pelota en el Ekaterimburgo Arena, porque hoy estamos a 50 días del inicio del Mundial y a 51 del debut de la Celeste, pero la ilusión es suprema. Si el entusiasmo va creciendo es porque los prolegómenos son muy alentadores.



En lo que va jugado de la temporada hay notorios picos altos de rendimiento en las grandes estrellas de la selección uruguaya, además de destaque importante en un número interesante de los futbolistas que compiten en el exterior y, especialmente, punto final para aquellos que tuvieron un ciclo difícil atormentados por lesiones. A esta altura, por lo que viene ocurriendo, se puede establecer que Óscar Tabárez tendrá a su disposición a todos los jugadores seleccionables y sus únicos dilemas serán el decidir si hace uso de la opción que le concede la FIFA de armar una lista primaria con 35 jugadores y a quienes deja fuera del grupo viajero de 23 mundialistas.



La mejor de las noticias para el entrenador llegó desde Italia, porque se terminaron las turbulencias físicas de Martín Cáceres. El “Pelado”, que no viajó a China con la Celeste para trabajar en su recuperación, no solo ha ganado minutos nuevamente en la Lazio, sino que también volvió a mostrar su efectividad en el área.



Hablando de rendimiento productivo y regreso, también es relevante que quien fuera el cuarto delantero en consideración del técnico, ya dejó en el pasado su lesión del tendón de Aquiles. Abel Hernández, el atacante del Hull City, está otra vez en cancha y venciendo a las redes adversarias.



Otro de los futbolistas que levanta la frente en los momentos justos es Álvaro Pereira. El “Palito” por fin volvió a sentirse jugador de fútbol el pasado sábado, cuando después de 405 días de inactividad por culpa de una seguidilla que incluyó una fractura de tibia y peroné jugó en la Reserva de Cerro Porteño.



La nómina de “alumnos” que logró sortear los problemas musculares y una serie de molestias que lo apartaron de los campos de juego varias semanas aumenta con Diego Rolan. El hoy delantero del Málaga consiguió demostrar su valía en la Liga Española con cinco goles, lo que lo posicionó como uno de los mejores jugadores de su club.



Las buenas noticias no quedan ahí. Tabárez también sabe que puede contar con uno de las jóvenes promesas uruguayas que ya supo demostrar que la Celeste le queda bien pintada en el cuerpo. Hoy quizás haya perdido un poco de terreno con alguno de sus compañeros, porque también le costó tener algo de continuidad en Deportivo La Coruña, pero lo que es evidente es que Federico Valverde está recuperado y está consiguiendo otra vez ganarse un espacio en el equipo gallego.



Y, también, está Jonathan Urretaviscaya, que tampoco fue a la China Cup por lesión, pero actualmente es figura de Rayados de Monterrey.

Quizás Tabárez no arme un plantel de 35 jugadores, pero si quisiera hacerlo no tendría problemas, porque están todos a la orden.

LA LISTA Los posibles 35 de la lista Fernando Muslera - Galatasaray



Martín Silva - Vasco da Gama



Martín Campaña - Independiente



Esteban Conde - Nacional



Diego Godín - Atl. de Madrid



Sebastián Coates - Sporting de L.



José María Giménez - Atl. de Madrid



Maximiliano Pereira - Porto



Jorge Fucile - Nacional



Gastón Silva - Independiente



Guillermo Varela - Peñarol



Martín Cáceres - Lazio



Mauricio Lemos - Sassuolo



Emiliano Velázquez - Rayo Vallecano



Álvaro Pereira - Cerro Porteño



Nahitan Nández - Boca Juniors



Lucas Torreira - Sampdoria



Matías Vecino - Inter



Rodrigo Bentancur - Juventus



Carlos Sánchez - Monterrey



Gastón Ramírez - Sampdoria



Cristian Rodríguez - Peñarol



Giorgian De Arrascaeta - Cruzeiro



Diego Laxalt - Genoa



Federico Valverde - Dep. La Coruña



Álvaro González - Nacional



Nicolás Lodeiro - Seattle Sounders



Matías Corujo - Peñarol



Jonathan Urretaviscaya - Monterrey



Cristhian Stuani - Girona



Maximiliano Gómez - Celta de Vigo



Edinson Cavani - PSG



Luis Suárez - Barcelona



Diego Rolan - Málaga



Abel Hernández - Hull City



El único que no puede estar en la lista por lesión es Ricca.

Siempre hay una excepción y este también es el caso de la Celeste, porque hay uno de los futbolistas que ha sido reservado habitualmente por Tabárez que no podrá ser tenido en cuenta para la lista primaria de 35 jugadores que tiene que entregarse el 15 de mayo a la FIFA. La mala fortuna ha acompañado al defensa del Málaga Federico Ricca, quien recientemente fue operado en Madrid por tercera vez del hombro izquierdo. La intervención se realizó para reforzar la cápsula posterior del hombro. Por otra parte, todo hace indicar que desde Uruguay la nómina oficial -que no es obligatorio hacerla pública- se elevará recién en la mañana del 15 de mayo, porque la FIFA quiere tenerla antes de las 18 horas de ese día en Zurich.