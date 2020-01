Las 42 camisetas que utilizó Peñarol en los últimos años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A algunos les gustan más, a otros un poco menos. Pero lo cierto es que camisetas de Peñarol hubo de todos los gustos en los últimos años. Tuvieron un toque de historia, fueron originales y algunas estuvieron más cercanas a lo habitual.

Son 14 los años que Peñarol lleva trabajando con la marca Puma y fueron 42 las camisetas creadas por la empresa alemana que hace pocas horas presentó la última.

2006/07 El regreso de la gris y la "mil rayitas"

Peñarol comenzó a trabajar con su nueva marca hace 14 años y lo hizo con dos camisetas bastante particulares tanto en la oficial como en la alternativa.

La oficial generó alguna polémica por la particularidad de tener más rayas que lo habitual. Además muchos la recuerdan por ser la camiseta que utilizó el "Mago" Capria.

Pese a que la marca que vestía con anterioridad a Peñarol ya había utilizado la gris, la tradición se había perdido por algunos años y con Puma regreso. La misma contaba con detalles en amarillo.

2007/08 La particularidad de las cuatro camisetas

Simples. Así fueron las camisetas de Peñarol un año después. Tras la polémica que se generó por la gran cantidad de rayas, se pasó a la antítesis. Solo dos se podían ver en la camiseta oficial aurinegra.

Pero lo que llamó la atención de esas camisetas fue que existan tres alternativas. La camiseta gris se mantuvo y contaba con la presencia de tres logos y el escudo en el pecho.

Otra de las alternativas con las que contó Peñarol en materia de camisetas fue la negra. Camisetas, short y medias en un tono oscuro con detalles en amarillo.

Por último otra de las camisetas particulares que tuvo Peñarol, sobre todo, por el color. Un equipo completamente amarillo con los detalles negros y el escudo en el pecho.

2009 Otro modelo de oficial y el adiós a la gris

Si algo ha tenido Peñarol durante los años fueron distintos modelos de camisetas que incluso fueron muy diferentes entre sí y en la tercera oportunidad apareció algo distinto con una espalda que tenía un parche negro, pero con el regreso de una cantidad normal de rayas.

La alternativa llamó la atención por lo simple de la misma. Completamente amarilla, apenas contaba con detalles en negro y con el regreso del escudo sobre la izquierda.

Un detalle nuevo y que con los años se fue adoptando en otras camisetas: el cuello. La tercera equipación aurinegra de esa temporada era completamente negra con apenas detalles en amarillo.

2010/11 Una camiseta recordada por la Copa Libertadores

Por ahí no es la más linda de todas, pero es de las camisetas que el hincha de Peñarol más recuerda porque fue la que usó el plantel aurinegro en buena parte del certamen continental donde llegó a la final.

En este caso, la alternativa llamó la atención por tener un color pocas veces visto en Peñarol. La misma presentaba un color dorado y con detalles en negro.

La tercera equipación mirasol apuntó a la historia porque luego de mucho tiempo lució una camiseta con los colores y el motivo del CURCC. La misma contaba con una mitad en negro y la otra mitad a finas rayas amarillas.

2011 La camiseta de los 120 años

Con un cuello bastante particular y un amarillo menos fuerte que el de la temporada anterior, Peñarol presentó su camiseta oficial que contaba con la inscripción "Campeón del Siglo" en el cuello.

La alternativo fue similar a la anterior en relación al color teniendo en cuenta que se mantuvo el dorado en una de las que fue consideradas de las más lindas alternativas.

La otra temporada que Peñarol presentó en 2011 fue la del homenaje a los 120 años de vida y que fue utilizada en un amistoso frente a San Lorenzo. La misma se repartía en cuatro cuadros: dos amarillos y dos negros.

2012 Un homenaje a los socios

Peñarol mantuvo la misma camiseta que había utilizado en 2011, pero con la particularidad que hubo de que en un juego la portó con un detalle especial: nombres de más de mil socios.

La camiseta alternativa utilizada durante este año volvió a ser muy simple, con un tono de amarillo más fuerte y un pequeño detalle en negro en el cuello.

En la tercera equipación se volvió a utilizar el modelo del CURCC. Mitad negra y mitad a rayas amarillas, lo mismo que con las mangas de las camisetas.

2013/14 Alternativas simples, pero bonitas

Para la siguiente temporada Peñarol presentó una camiseta oficial bastante original, sobre todo en el parche que poseía la misma en el sector derecho del cuello que aprovecharon los aurinegros para colocar el logo de "Campeón del Siglo".

La camiseta alternativa que utilizó Peñarol en esa temporada fue bastante particular ya que la misma fue creada con gris y negro, pero se transformó en otra de las más lindas que portaron los mirasoles.

Por último, presentó una tercera camiseta completamente amarilla y muy similar a la que había utilizado la temporada anterior. La misma tenía un detalle negro alrededor del cuello.

2014/15 Volvió la camiseta para el aniversario

En materia de camiseta oficial, Peñarol presentó una camiseta con solos dos rayas y bastante anchas. El cuello en "v" le dio un detalle particular a la misma.

Otra vez se optó por una camiseta alternativa negra y una vez más con detalles en gris, aunque en esta ocasión se le agregó también finas líneas en amarillo.

La tercera equipación aurinegra para esa temporada continuó en un amarillo fuerte, pero sumó un importante toque de detalles en negro sobre todo en las mangas y en el costado de la misma.

Por último, Peñarol contó en esa temporada con una camiseta especial por el aniversario del club. Esta vez se optó por una remera bastante particular teniendo en cuenta que era verde flúo.

2015/16 El botón de la discordia

Peñarol presentó una camiseta muy similar a la del año anterior, pero con la particularidad de que en el cuello se hizo presente un botón. Eso dividió a los hinchas ya que algunos entendían que no quedaba bien y otros que creían que le daba un toque interesante.

Los aurinegros tuvieron una vez más la amarilla como alternativa. El color era similar a la anterior, pero con la presencia de unos detalles esfumados en el sector derecho.

Para dicha temporada, Peñarol no contó con una tercera camiseta, pero apostó nuevamente a la camiseta aniversario con el detalle que la misma estaba formada por franjas diagonales.

2016 Una camiseta con un homenaje particular

Para la siguiente temporada, Peñarol siguió con la tradición de los años anteriores de las dos franjas verticales y a su vez siguió con el cuello en punta.

Nuevamente la apuesta en la alternativa fue en amarillo. La misma contó con detalles en negro sobre los hombros y además rayas finas sobre el pecho de la camiseta.

No hubo tercera camiseta tampoco en esa temporada, pero sí hubo nuevamente un casaca por el aniversario de Peñarol que dividió la misma en dos colores: mitad amarilla y mitad negra.

Por último, Peñarol se sumó a una campaña realizada por muchos equipos que utilizaron una camiseta especial luego de lo sucedido en la tragedia del Chapecoense.

2017 El año de las franjas horizontales

Durante esa temporada, Peñarol cambió el formato de la camiseta al punto de que las franjas fueron horizontales, lo que también dividió a los que consideraron una buena opción y a los que no les gustó.

Nuevamente hubo camiseta homenaje por el aniversario de Peñarol y en esta ocasión la misma fue particular porque se recordó la primera camiseta que Puma le había hecho a los aurinegros.

2018-19 Diez años después volvió la camiseta gris

La camiseta oficial de Peñarol tuvo el regreso de una gran cantidad de franjas negras como hacía tiempo no se veía. Las mismas además fueron más finas que años anteriores.

La alternativa volvió a ser amarilla, pero con unos detalles de sombreado sobre el pecho y también una franja negra sobre los hombros y las mangas.

En relación a la tercera camiseta volvió a aparecer la camiseta gris muy similar a la amarilla por el detalle en negro sobre los hombros y el sombreado en el pecho.

Por último, Peñarol continuó con la tradición de la camiseta aniversario y la misma contaba con imágenes de planteles históricos del conjunto aurinegro.

2019 Revolucionó con la camiseta rosada

La camiseta oficial de Peñarol fue particular porque tuvo detalles que no se habían visto antes. La misma no solo contaba con las franjas habituales, además tenía franjas finas.

La alternativa no fue amarilla ni negra y se utilizó un verde flúo que hacía tiempo no se veía en la camisetas de Peñarol.

La tercera camiseta de Peñarol se presentó en 2020, pero las camisetas especiales no faltaron y una vez más se utilizó la de homenaje por el aniversario con el modelo del CURCC.

Pero no fue la única especial ya que el conjunto aurinegro recordó un nuevo aniversario del fallecimiento de "Gonchi" Rodríguez con una camiseta que llevaba su firma grabada.

Por último, una de las camisetas que por ser original no dejó de gustar a los hinchas. Es que los aurinegros presentaron una camiseta rosada en alusión a la lucha contra el cáncer y la misma tuvo muy buena repercusión.

2020 Abrió el año con un estreno

Durante el primer mes del año, Peñarol presentó su tercera equipación que acompaña a las dos presentadas en 2019. La misma es gris y monocromática ya que incluso el escudo lleva ese color.