Todas las alternativas alrededor del futuro de Edinson Cavani

Son horas decisivas para la resolución del futuro profesional de Edinson Cavani. Manchester United ya le hizo una primera propuesta para que permanezca un año más en Inglaterra y el futbolista deberá evaluarla.



Además de las cifras que se manejan por el contrato, hay dos cuestiones que van pesar a la hora de la decisión: el espacio que pueda tener en el equipo titular del United para la temporada 2021-2022 y la posibilidad de estar más cerca de los suyos si termina aceptando la propuesta de Boca Juniors.



Y hay un aspecto adicional: el jugador pretende llegar al Mundial de Catar 2022 actuando en un medio altamente competitivo.



El United tiene la opción de un año adicional en el contrato de Cavani, pero ambas partes deben aceptar la extensión. Todas las alternativas alrededor del porvenir del goleador salteño han sido noticia las últimas semanas en la prensa inglesa.



Tanto el técnico de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, como la hinchada, quieren que el uruguayo se quede. En las últimas horas, el portal Manchester United News publicó una encuesta en ese sentido: 56,7% de los participantes reclamaron su continuidad.



“Estamos muy contentos con Edinson. Realmente está ayudando a los jóvenes, como queríamos. Sabíamos que no iba a poder jugar todos los partidos. Ayuda al resto del grupo con su mentalidad. Tomará su decisión y sabe que nos gusta mucho lo que le ha dado al club, incluso aunque probablemente ha jugado menos juegos de los que quería”, dijo Solskjaer.

Por esas razones, la cúpula del club mantuvo ayer una entrevista con Cavani, en la cual se discutieron los aspectos deportivos de su permanencia.



El diario británico Daily Mail señaló que el United irá por el pase de otro delantero de jerarquía en el mercado de verano europeo, algo que podría relegarlo todavía más. “Le preocupa la cantidad de juego que podría tener”, informó la nota.



El nuevo director deportivo, John Murtough, y el vicepresidente ejecutivo Ed Woodward se reunieron con él en el Aon Training Complex, el centro de entrenamientos del club, en la localidad de Carrington.



“Si bien no se logró nada en el encuentro, se cree que fue una buena oportunidad para que ambas partes aprovechen la pausa internacional para sentarse y aclarar sus sentimientos sobre la situación en el futuro”, indicó el diario británico.



Supuestamente Solskjaer le dijo a Murtough y Woodward que hicieran lo que fuera necesario para convencer a Cavani de que se quede, aunque se aclara que el club “no se interpondrá en su camino si el jugador está dispuesto a irse”.

En esta temporada, Cavani jugó 26 partidos (no todos completos) por el United, convirtiendo siete goles y dando dos asistencias. Sin embargo, un problema muscular lo ha tenido lejos de las canchas las últimas semanas.



Además, sufrió un inconveniente insólito: la FA inglesa lo suspendió por tres partidos por considerar ”racista” un mensaje en redes sociales del futbolista a un amigo, a quien llamó afectuosamente “negrito”.



La prensa británica insiste, mientras tanto, en el interés del Manchester United por el delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, la gran estrella del mercado europeo (ver aparte). Lo buscan no solo por sus goles, sino para ganarle de mano al rival de la ciudad, el City, que también lo pretende.



Si no es Haaland, podría ser el inglés Harry Kane, hoy figura del Tottenham Hotspur. En ambos casos, se trata de futbolistas de altísima cotización y titularidad segura con cualquier camiseta.

En esos casos, habría menos espacio para que el uruguayo mantenga continuidad en el equipo rojo.



También está en danza la posibilidad de que el Matador vaya a Boca Juniors.



De acuerdo con la prensa argentina, los xeneizes tratarían de ofrecer el mismo dinero que recibiría Edi la próxima temporada en el United, pero por tres años de contrato. La prensa británica informó que el salario actual es de 14 millones de euros anuales, por lo cual la institución argentina deberá realizar un gran esfuerzo económico para concretar la operación.



Luis Cavani, padre del jugador, respaldó la idea de la mudanza a Buenos Aires. “Hay un 60 por ciento de posibilidades de que Edinson venga a Sudamérica. Estamos muy emocionados”, dijo Luis al canal argentino TyC Sports.



Aunque el jugador después relativizó esas afirmaciones, señalando sus ganas de seguir defiendiendo al Manchester, la posibilidad es cierta. En este caso, los atractivos son la posibilidad de vivir cerca del Uruguay y de su Salto natal, luego de tantos años en Europa, y la de jugar en un club altamente competitivo a nivel sudamericano, donde sería la indiscutida estrella.