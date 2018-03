Toda la fe en ellos

El informe que publicó Ovación el pasado sábado 3 de marzo evidenció el problema que Peñarol tuvo con la altura en este siglo. Por copas internacionales, en ese lapso de tiempo, el aurinegro apenas sumó tres puntos de 30 posibles. Fue tres veces a Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar), dos a La Paz (3.650), dos al DF (2.250), dos a Cochabamba (2.558) y una a Potosí (4.780). Solo ganó en Cochabamba, con el “Flaco” Fossati ante Jorge Wilstermann, por la Sudamericana 2014.



A 48 horas del debut en la Libertadores como visitante ante The Strongest, los números no son para nada alentadores. Sin embargo, este plantel de Peñarol tiene líderes con experiencia en el Estadio Hernando Siles: su doble cinco.



Con la selección uruguaya, Cristian Rodríguez y Walter Gargano ya se probaron en la altura y lo bueno es que los dos sumaron.



El 14 de octubre de 2008, camino a Sudáfrica 2010, jugaron los dos como titulares. La Celeste no hizo pie en el primer tiempo y se fue al vestuario 2-0 abajo con goles de Marcelo Martins. Sin embargo, en el segundo tiempo reaccionó, empató el partido e incluso pudo ganarlo. El “Cebolla” participó en la jugada del gol del descuento de Carlos Bueno (64’) y siete minutos después se fue sustituido por Sebastián Abreu, que justamente marcó el tanto de la igualdad a los 88’.



Ya en la Eliminatoria para Brasil 2014, el 16 de octubre de 2012 Uruguay se trajo una dura derrota (4-1) también con ambos desde el vamos. La Celeste no tuvo respuesta y nunca se pudo acomodar al ritmo que impusieron los bolivianos. De hecho, el “Mota” tuvo que salir sustituido cuando apenas iban 36 minutos. “Sintió el trajín y los 3.650 metros sobre el nivel del mar. Salió fundido”, señaló Ovación en su crónica. El “Cebolla”, en tanto, fue de los mejores del equipo de Tabárez. “Buen primer tiempo. Mientras tuvo fuerzas, fue de los más claros, de los que más quiso”, fue la valoración que hizo el diario sobre el volante.



Por último, el 8 de octubre de 2015, en la última Eliminatoria. Este partido, donde solo jugó el lacacino, tiene además un aspecto histórico ya que fue la única vez que Uruguay ganó en La Paz. Fue 2-0 con goles de Martín Cáceres y Diego Godín. El “Cebolla”, nuevamente, fue de los puntos más altos del equipo del maestro aunque en esa oportunidad salió lesionado. “En los 36 minutos que estuvo en la cancha tuvo un buen rendimiento. Realizó un gran despliegue físico. Cubrió su zona y se lanzó al ataque”, consideró el enviado de El País para ese choque. Hasta que se sintió en el abductor, volvió a demostrar un buen desempeño.

Conclusiones.

El “Cebolla” siempre se pudo adaptar a la altura. Eso puede ser interesante, porque Ramos puede llegar a utilizar al capitán por afuera, en su puesto habitual. El “Mota” vivió de las dos, aunque es cierto que la vez que tuvo que ser sustituido fue en un partido donde Uruguay jugó verdaderamente mal y en el desorden él terminó pagando los platos rotos. La experiencia de ambos será vital para conseguir un resultado positivo.