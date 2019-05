Toda la fe en ellos: la lista de 23 respetó el camino marcado por Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estaba ahí, a la vista del que quisiera repasar las últimas reservas y convocatorias. Fue establecido y dicho con absoluta claridad repetidamente. Incluso en el último encuentro con los medios Óscar Tabárez lo remarcó para que a nadie se le ocurriese suponer que podría haber alguna sorpresa. “No se me antoja que tenga que haber jugadores nuevos” dijo el DT. Y no los hay.

Como fue publicado el pasado 9 de mayo en Ovación la conducción se mantuvo en la línea de coherencia y la nómina de 23 se armó con los futbolistas consolidados y con aquellos que se ganaron el cupo en los partidos internacionales posteriores a la Copa del Mundo de Rusia.

No había que subirse a ninguna escalera ni treparse a ningún banco para espiar una preparación o un entrenamiento. Ni siquiera era necesario que alguien filtrara un dato o que alguien se le escapara una información porque el entrenador volvió a guiarse por los antecedentes que se fueron recabando con cada partido disputado y con la idea que viene impulsando desde antes del certamen ecuménico de 2018, que no es otra cosa que ir permitiendo la evolución o transformación del equipo con pasos cortos. Firmes, pero cortos.

Es así. Sin apresuramiento y con el mismo orden que le posibilitó, por ejemplo, forjar el plantel que construyó para que en 2010 y 2011 se tuviera una gran figuración en Sudáfrica y el título de Copa América.

De la misma forma que en aquel lejano 2007 puso la mira para apuntar hacia arriba, hoy actúa en sintonía. Renovando lo que hay que renovar y muy clásico en lo que respecta a preservar las raíces del grupo.

Así pues, no puede sorprender que de la elección realizada para jugar el última Copa del Mundo ya no se encuentren seis futbolistas. Así fue siempre. Porque de esa forma procedió, incluso, después del cuarto puesto logrado en Sudáfrica 2010, cuando a Argentina no concurrieron cuatro futbolistas que habían tenido participación en aquella Copa del Mundo. Jorge Fucile, Sebastián Fernández, Ignacio González y Álvaro Fernández no estuvieron en el plantel campeón de América.

La línea de conducción actual es tan respetuosa de las pautas entregadas que de aquella convocatoria para la China Cup se registra una sola modificación: no está Mathías Suárez y aparece Edinson Cavani. Para el certamen amistoso internacional que se disputó en China y que Uruguay conquistó Cavani no fue tenido en cuenta porque estaba lesionado. Sí, hay otra diferencia, pero porque Luis Suárez quedó afuera por lesión en aquella ocasión, pero el DT lo había citado.

O sea, se dan ingresos, pero después de una reflexión que pasa mucho por lo que expone el jugador, de su rendimiento sostenido y de los exámenes que aprueba dentro y fuera de la cancha.

Respecto a este plantel de 23 jugadores, lo que también debe establecerse es que se transformará en el puntapié inicial de un nuevo ciclo que Tabárez espera llevar adelante hasta Catar 2022, por lo que de lo que se observe y de los próximos cotejos de las fechas FIFA se irá armando el grupo que disputará el Mundial asiático.

Y hasta el propio DT, si se puso atención en lo que dijo en el Complejo Celeste, entregó señales tan contundentes como estas que posibilitaron analizar que había un grupo prácticamente resuelto. En su primer contacto con los medios dijo: “después de la Copa América no se termina el mundo y tendremos seis fechas para realizar pruebas”, pero siempre tomando como referencia lo que se vea en el certamen continental.

Lo que en pocas palabras es fácil de concluir que abrió las puertas de par en par para que otros futbolistas tengan oportunidad de ratificar condiciones en la Celeste.

Ojo, tampoco es descabellado considerar que de la misma manera que algún certamen ya ofició de despedida para varios participantes del proceso, como Diego Lugano, Diego Pérez y Diego Forlán después de Brasil 2014 o Cristian Rodríguez y Maximiliano Pereira después de Rusia 2018, perfectamente el campeonato de Brasil 2019 se puede convertir en el broche de oro para otros legendarios participantes.

En este caso, también es fácil concluir que puede haber renovación en el tercer arquero (Martín Silva tiene 36 años) y que pueden llegar a tener su aparición en los planteles de la selección absoluta integrantes del combinado juvenil Sub 20 que está compitiendo en Polonia.

Al menos suena lógico que se ponga con mayor atención en el desarrollo de la carrera deportiva de Brian Rodríguez y Santiago Rodríguez, quienes han exhibido hasta la fecha condiciones diferentes al promedio y acrecientan la ilusión de que puedan transformarse en jugadores desnivelantes también en la alta competencia.

Pero eso es para más adelante, ahora Tabárez lo que hizo es confiar en los datos acumulados, en los rendimientos comprobados de los jugadores que afrontaron desafíos relevantes. Y esos antecedentes armaron la misma clase.

No hay sorpresas. No iban a aparecer. Datos de que esta historia iba a acabar de la forma en la que lo hizo repartió a montones. Y está bien. Acudirán a Brasil 2019 los que se bancaron frustraciones, los que emergieron de ellas, los que levantaron gritos de la afición, los que encendieron ilusiones. En este plantel están los que responden, meten y juegan, los que permiten considerar que hay material deportivo como para levantar la Copa.

Gracias a eso, esta certamen permitirá que Diego Godín siga posicionándose como el futbolista con más partidos internacionales con la Celeste, le dará a Luis Suárez la chance de incrementar su caudal de goles, a Edinson Cavani la posibilidad de hacer su primer gol por Copa América. Y a Uruguay levantar otro trofeo con una generación legendaria.



El cambio respecto a Estados Unidos y los 14 con experiencia en el certamen continental

Hay un gran recambio respecto al plantel que disputó la última Copa América en Estados Unidos 2016. De los 23 de aquella oportunidad, solo repiten 11 y tres de ellos son los arqueros. El sector con mayor recambio es el de la defensa, porque seis de los ocho futbolistas que estuvieron hace tres años no fueron convocados ahora.

Entonces no estaban Sebastián Coates ni Martín Cáceres por lesión, pero eran habituales en la selección. En el medio también hubo un recambio importante, aunque no tan profundo, porque de los siete que fueron a Estados Unidos, tres repiten. En ofensiva lo hacen tres de cinco. La lista de los 12 futbolistas que estuvieron en la última Copa América y que no estarán en Brasil la componen: Jorge Fucile, Álvaro “Palito” Pereira, Mauricio Victorino, Maximiliano Pereira, Mathías Corujo, Gastón Silva, Carlos Sánchez, Gastón Ramírez, Egidio Arévalo Ríos, Álvaro “Tata” González, Abel Hernández y Diego Rolan.

En tanto, del actual plantel son 14 los futbolistas que ya tienen experiencia en Copa América, de los cuales ocho fueron campeones en Argentina 2011: Fernando Muslera, Martín Silva, Coates, Cáceres, Diego Godín, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Edinson Cavani. En Chile debutaron José María Giménez, Giorgian De Arrascaeta, Cristhian Stuani y Jonathan Rodríguez y en EE.UU. lo hicieron Martín Campaña y Diego Laxalt.