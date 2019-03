Ahora toca rearmar la banda derecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que la consideración de Diego López es la misma para todos, está claro que Giovanni González se adueñó del lateral derecho y que Ezequiel Busquets se convirtió en su suplente natural.

También es verdad que el “Memo” cuenta con otras opciones y a ellas deberá recurrir este fin de semana ante Racing teniendo en cuenta que la selección se le lleva a los dos antes mencionados; el primero para disputar la China Cup con la mayor y el otro para jugar dos amistosos en España con la Sub 20 de cara al Mundial.

Es por ello que el entrenador mirasol deberá buscar un reemplazante para esa zona. Con Mathías Corujo apenas recuperado, el que parece tener todos los números para ganarse ese lugar es Jesús Trindade, que debería dejar el mediocampo para pasar al lateral derecho.

Pese a que su posición habitual es en esa zona, pero por izquierda, el ex-Racing conoce y bien el lateral derecho donde hoy parece que lo utilizará Diego López.

De todas maneras, esa podría ser una de las variantes que haría el entrenador por esa banda, porque también en zona de volantes existiría un cambio. Fabián Estoyanoff no tuvo su mejor noche ante Wanderers y pese a que Agustín Canobbio tuvo descanso y solo disputó unos minutos, podría volver a la titularidad ante Racing, el sábado en el Campeón del Siglo.

Lo que podría mantener al “Lolo” en la once mirasol es que Diego López tampoco podrá contar con Brian Rodríguez, quien también viaja con la selección Sub 20.

El juvenil aurinegro tuvo un buen desempeño y formó un gran tándem con Lucas Hernández en el choque ante los bohemios. Entre los dos se encargaron de complicar mucho a Barrandeguy y sobre todo en el primer tiempo se vio una sociedad que puede dar frutos, pero que los aurinegros no podrán disfrutar el próximo fin de semana.

Es así que todo apunta a que Canobbio volverá a la titularidad, mientras que la otra banda queda abierta: Estoyanoff podría mantenerse, Lores también podría pelear un lugar y volver a ser convocado.

Guzmán Pereira está más cerca que Walter Gargano.

Tras el desgarro que sufrió en el duelo ante Rampla Juniors, Guzmán Pereira tiene todo encaminado para volver a la titularidad en un momento en el que Peñarol lo necesita y mucho. El hecho de que Jesús Trindade pase al lateral derecho, obliga a que Diego López tenga que colocar otro mediocampista al lado de Cristian Rodríguez. Pese a que Marcel Novick está en carrera, si Pereira está en condiciones volvería a formar parte del once inicial aurinegro para chocar ante el equipo de Sayago. Por otra parte, es muy difícil que llegue Walter Gargano. En ocasiones anteriores mostró muy buenas recuperaciones por lo que no se descarta su presencia, pero con la intención de que se mejore al 100% no sería utilizado y volvería directamente para la séptima fecha frente a Boston River.