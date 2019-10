¿Tiene que ser titular? En España hablan de Fede Valverde y explican su juego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Cómo juega Federico Valverde?, se preguntan en España. Y Álvaro Benito, ex jugador surgido de la cantera merengue y devenido en comentarista, hizo un análisis lleno de elogios para el uruguayo, que destacó en uno de los partidos del Real Madrid en donde fue titular y la prensa ya le comienza a prestar atención.



El volante charrúa arrancó desde el vamos en el partido que el conjunto merengue superó al Granada por 4-2 y completó una gran actuación que lo tuvo como socio de Eden Hazard y además brindando una asistencia. Y ahora, ¿quién lo saca al 'pajarito' del Madrid?



Benito fue una de las promesas de una generación del Real que tuvo a Raúl, Guti y Vicente Sánchez entre sus filas, pero cuando jugaba para el Sub-21 de España tuvo una fuerte lesión en su rodilla y no tuvo la misma suerte que sus compañeros. Álvaro Benito se retiró como jugador del Getafe en 2003 e inició su carrera como entrenador donde se formó, en las juveniles del Real Madrid.



Hoy convertido en periodista, colaborando para el Diario As, Cadena Ser y Carrusel deportivo, vuelca su experiencia como profesional para analizar el fútbol. Y esta vez, el volante uruguayo Fede Valverde llamó su atención.



"El primer partido donde Valverde se soltó de verdad", tituló Benito su columna en As y ese fue el disparador para analizar su juego después del partido ante Granada. Desde ahí fundamentó su crítica.

Sobre el ex Peñarol dijo que tiene "extraordinarias capacidades y es muy completo" pero que todavía se estaba mostrando "muy tímido en el juego". "En el partido ante Granada comenzó a soltarse", dijo Benito.



El español dijo que la posición de mediocampista central (donde juega Casemiro) no es la que mejor le sienta al uruguayo y que lo hace mejor de volante donde puede jugar con uno de sus ídolos, Toni Kroos. El comentarista se justificó y destacó la capacidad de Valverde para llevar la pelota y la facilidad para romper las líneas de presión de los rivales.



De cualquier manera, dijo que el mediocampista uruguayo aún debe asumir más riesgos, aunque parece tener la confianza del entrenador Zinedine Zidane.

Tenía toda la pinta y hoy el Valverde crack es una realidad By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Tenía toda la pinta y hoy el Valverde crack es una realidad

Otro que elogió a Valverde fue Jorge Valdano "Ilusionante y prometedor", dijo el campeón del mundo con Argentina en México 1986 y que también jugó en el equipo merengue entre 1984-87.



El 'Pajarito' tiene un gran recorrido en la cancha, lo mismo que querían buscar en Paul Pogba cuando el francés sonaba como uno de los posibles refuerzos para llegar a la capital española. "Tiene un físico prodigioso", dijo Benito que desarrolló su concepto a raíz de que Valverde puede ayudar tanto en ataque como en el balance defensivo.



Los goles de Hazard y Luka Modric ante Granada llegaron por una asistencia y una recuperación del uruguayo, y según el comentarista en su análisis, por eso lo está eligiendo Zidane. ¿Puede Valverde ser titular en Real Madrid o aún debe soltarse un poco más?