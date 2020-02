Los tiros libres de Mauricio Gómez no son casualidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Cerro Largo fue a realizar la pretemporada durante 10 días a Argentina, Mauricio Gómez, Hugo Dorrego y Santiago Merlo tuvieron un curso intensivo en tiros libres en Buenos Aires. Los tres mejores pateadores de pelotas quietas que tienen los arachanes no jugaron uno de los amistosos y a cambio fueron a un complejo donde se capacitan los ejecutantes con materiales de última tecnología.

“El club me consiguió para ir a un complejo donde se perfecciona la pegada, donde nos mostraban a qué velocidad se tenían que tirar los tiros libres, todo con estadísticas. Hoy en día la tecnología ayuda mucho. Aprendí muchas cosas como la mejor manera de pegarle teniendo en cuenta la distancia”, explicó Mauricio Gómez, el hoy lateral derecho de Cerro Largo, que en el último partido que enfrentó a Nacional (con la camiseta de Defensor Sporting) le marcó dos goles, uno de ellos por intermedio de un tiro libre.

“Por ejemplo, yo le pegué a un tiro libre de cerca, que para mí era normal, pero que había alcanzado una velocidad de 120 y el instructor me dijo que ya a 85 no llegaban los arqueros. Son cosas que uno aprende y que sirve”, agregó el defensa.

Hugo Dorrego es otro muy buen ejecutante que tiene Cerro Largo, pero Gómez dice que no tienen problemas para alternarse a la hora de la ejecución, aunque por ahora apenas compartieron un partido solo, el primero de la temporada contra Palestino por la Copa Libertadores. “Lo manejamos entre los dos, tenemos pegadas diferentes. Hugo le pega de empeine, al estilo de Cristiano Ronaldo; yo le pego con la parte interna del pie, trato de pegarle fuerte. Me gusta ejecutar a dos o tres metros del área”, contó.

Cerro Largo enfrentó a Palestino por la Copa Libertadores. Foto: Ricardo Figueredo

Gómez todavía no sabe si Danielo Núñez lo tendrá en cuenta, pero sí tiene el alta médica después de lo sucedido contra Palestino en el Campus de Maldonado.



“El lunes me dijo el otorrino que empezó a cerrar, que me daba el alta para jugar. Fue a los 78’, en una jugada que la giran, voy a marcar y ni bien la controló el extremo sacó un remate fuerte y la pelota me agarró de lleno en el oído, y sufrí perforación de tímpano”, explicó el buen lateral, al que lo sorprendió que lo dejaran libre en los violetas.

“En ese momento ya no teníamos más cambios. El juez me dijo que me contaba hasta 10 y que si no me levantaba tenía que salir; cuando llegó al ocho me levanté y a partir de ahí no me acuerdo de nada, ya no escuchaba, deambulaba por la cancha, se me nubló la vista, me dolía la cabeza y me sentía muy mal, ya no podía más aunque terminé de jugar el partido”, agregó.



Gómez se tiene fe para jugar el sábado y para tirar otro tiro libre... ¿Volverá a anotar?