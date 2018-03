El tirón final

Es el último tirón, el último esfuerzo que deberá hacer el aurinegro en esta seguidilla de partidos que no pudo contar con los celestes Guillermo Varela y Cristian Rodríguez. Sin ellos, ya venció a Cerro, Atenas de San Carlos y hoy a la noche le queda el último escollo: Danubio.



Peñarol vuelve al Campeón del Siglo tras dos semanas para medirse ante un equipo que si bien está en la pelea, viene de hacer dos partidos verdaderamente muy malos. Sin embargo, desde los números, la “Franja” sabe que si se lleva el triunfo se pondrá a tan solo una unidad de la punta. En ese sentido, eso puede resultar positivo para el espectáculo ya que se plantea un partido donde ambos necesitan el triunfo.



En el medio parece estar la clave, porque chocarán la velocidad y el vértigo de Peñarol contra el buen pie y la buena circulación de pelota de Danubio. Guzmán Pereira y Ribair Rodríguez prometen sacarse chispas. “Maxi” Rodríguez, muy activo el último fin de semana como doble cinco, esta vez no podrá jugar con tantos espacios y tendrá que lidiar con la marca del “Corto” Prieto.



El problema del elenco de Maroñas está en el ataque. No porque no tenga jugadores con gol, sino porque hasta el momento en este Apertura le ha costado mucho convertir. Apenas marcó siete goles. Solo Atenas, con cuatro, sumó menos gritos. Peñarol, por ejemplo, ya festejó 16 veces en este certamen. El equipo de Pablo Peirano no encontró en el ataque la misma regularidad que sí tiene en la defensa. Le hicieron seis goles y solo lo superan los grandes: el aurinegro con cuatro y Nacional con 5. Pese a ello, no hay que descuidar la dupla delantera que hoy pondrá la visita. Es que entre Federico Rodríguez (uno) y David Terans (cuatro) marcaron cinco de los seis tantos en la presente temporada.



Peñarol tiene alternativas como para cambiar el trámite del partido: desde el juego aéreo de futbolistas como el “Toro” Fernández o los zagueros hasta la velocidad y el olfato goleador de jugadores como Fidel Martínez y Cristian Palacios. Sin embargo, “Leo” Ramos ya avisó que “va a ser un partido durísimo”.



“Todo el mundo sabe mi devoción y mi amor por ese club, pero hoy me encuentra trabajando en Peñarol y le voy a querer ganar como sea”, señaló el entrenador, que sumó la cuarta estrella en la historia de la “Franja” en la temporada 2013/2014.



Es el último tirón. Después del encuentro de esta noche, ya sí podrá pensar en la recta final del Apertura con “Guille” Varela y el “Cebolla” Rodríguez en el equipo.



Aún no sumó en el CDS

Peñarol y Danubio se enfrentaron en dos oportunidades desde que el Estadio Campeón del Siglo abrió sus puertas. Casualmente, el primer partido de carácter oficial en el nuevo escenario mirasol fue entre ambas instituciones. Ocurrió el 9 de abril de 2016 por el Torneo Clausura. El equipo que por entonces dirigía el “Polilla” Da Silva se impuso por 2 a 1 con goles de Nicolás Albarracín y Cristian Palacios. Carlos Grossmüller, en el final del encuentro y mediante un tiro penal, puso el descuento. El segundo choque se dio el año pasado, el 16 de abril, por el Torneo Apertura. Ya con Leonardo Ramos al frente del equipo, el aurinegro se impuso por 1 a 0 con un golazo desde afuera del área de Nahitan Nández. Hoy será la tercera vez que se enfrentarán en el nuevo estadio mirasol. Hasta el momento Danubio no se pudo llevar nada para la Curva de Maroñas.

La ficha

Peñarol vs. Danubio



Estadio: Campeón del Siglo.



Hora: 20.00.



Árbitro: Esteban Ostojich. Asistentes: Nicolás Tarán y Sebastián Silvera. Cuarto árbitro: Antonio García.



Peñarol: K. Dawson; M. Corujo, F. Formiliano, R. Arias, L. Hernández; G. González, G. Pereira, M. Rodríguez, A. Canobbio; F. Martínez y G. Fernández. DT: L. Ramos.



Danubio: F. Cristóforo; S. Felipe, M. Rea, G. Bueno, G. Camargo; P. Ceppelini, N. Prieto, R. Rodríguez, L. Sosa; D. Terans y F. Rodríguez. DT: P. Peirano.



Atención a...



- Maximiliano Rodríguez: Habrá que ver si finalmente hoy se vuelve a parar como doble cinco, en el lugar que habitualmente lo hace el “Cebolla”. El último fin de semana lo hizo muy bien: organizó el juego y le aportó claridad al equipo.



- Pablo Ceppelini: Danubio lo necesita bien enchufado si quiere llevarse un triunfo del CDS. Con un pase filtrado o mismo un remate de larga distancia puede cambiar el trámite del partido. Un jugador que el aurinegro no puede descuidar.