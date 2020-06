Timo Werner, el alemán al que el Chelsea podría transformar en hombre récord

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal vez no tiene el nombre de muchos delanteros europeos, pero hoy Timo Werner es uno de los goleadores más importantes del Viejo Continente. Nacido en el Stuttgart, y actualmente en el RB Leipzig, está en la mira del Chelsea y podría hacerlo histórico.

La carrera del joven delantero de 24 años ha ido en ascenso y los números lo demuestran. Con la Sub 17 del Stuttgart llegó a anotar 32 goles en 37 partidos, en la Sub 20 marcó 25 goles en 24 juegos, aunque en la Primera División no le fue muy bien.

La falta de lugar en el plantel le jugó por momentos una mala pasada y anotó 14 goles en 103 partidos, hasta que el Leipzig apostó por él y no le falló.

Actualmente, Werner suma 92 goles en 154 partidos con lo que se convirtió en el actual máximo goleador de la historia del club con diferencia de cuatro goles sobre el escolta Daniel Frahn (88).

La actual temporada de la Bundesliga no fue la excepción porque es el segundo máximo anotador del certamen por detrás de Lewandowski con 25 goles y a solo cuatro del polaco.

El hecho de que Chelsea esté tras sus pasos se puede transformar en un hecho histórico porque de concretarse la negociación será el jugador alemán más caro de la historia.

Con un valor de 64 millones, el equipo inglés pondría 60 para contratarlo y así superar a Leroy Sané que fue contratado por 52 millones por el Manchester City y Mesut Özil cuando Arsenal puso 47 millones para comprarlo cuando estaba en Real Madrid.