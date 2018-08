En la tierra del Profesor

Rivera, la tierra de Pablo Bengoechea para los hinchas aurinegros, vibra en dos colores en esta jornada. Peñarol, sin margen de error si aún piensa en pelear la Anual, visita a Boston River con la chance de afianzarse en su juego y meterle una cuota de presión a Nacional, que jugará un rato más tarde contra Defensor.



El equipo de López viene de vivir 15 días de absoluta paz y armonía al margen de la sinovitis de último momento que terminó desafectando a Maximiliano Rodríguez de este encuentro. Con la fecha libre y el foco que estuvo puesto en el AUFgate, el mirasol realizó una puesta a punto para ir en busca del bicampeonato.

“Trabajamos con esta presión. Cuando vengo a Peñarol sé que voy a tener que convivir a diario con esta presión. Más allá del rival, Peñarol tiene una historia muy grande y acá el jugador sabe que debe entrenar para ganar. Hay que entrenarse al máximo para rendir al máximo”, dijo el “Memo”.



“Es un campeonato que, por ahí, uno lo ve en la tabla y puede pensar que es de dos (por los grandes), pero hay que pensar en el próximo rival a enfrentar. Tenemos que estar concentrados en el trabajo del día a día. Más allá de la tabla tenemos que ver a quién vamos a enfrentar y trabajar para ganar”, agregó.

El equipo viene de dejar buenas sensaciones ante Liverpool, pero puertas adentro del club todos son conscientes que el semestre viene siendo muy irregular y que lo que hoy necesita Peñarol es equilibrio.



“Tenemos que tratar de tener una identidad cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos. Por momentos hemos hecho cosas importantes y en otros momentos menos. Hay que dar continuidad a las cosas buenas que se han hecho y aprender de las derrotas. De las derrotas no hay nada positivo pero debemos analizar las cosas a fondo y saber que muchas no se pueden repetir. Por ejemplo, no nos podemos desorganizar cuando las cosas no salen ni presionar solos, que fue uno de los errores que cometimos en algunos partidos, sobre todo con Paranaense”, señaló el DT.

¿Y el rival? López expresó que “Boston River es un equipo que juega bien y crea dificultades”. “Saben jugar e intentar jugar, principalmente en el medio donde tienen mucha calidad. Robert Flores estuvo a nivel internacional y sabe con la pelota. Son jugadores a los que los nuestros deben ver y tienen que saber lo que proponen”, puntualizó.



Peñarol con la necesidad de sumar de a tres para meter presión en el Clausura y no perder pisada en la Anual.