La tierna tarde de los hijos de Gonzalo Bergessio en el Gran Parque Central

Nacional perdió merecidamente contra Progreso por la segunda fecha del Torneo Clausura, pero la tarde de domingo tuvo un detalle especial: el regreso de los hinchas tricolores al Gran Parque Central después de un año y medio. Por ello, pese a la amargura por el resultado, los fanáticos destacaron en redes sociales y en el escenario la alegría de la vuelta.

Entre los asistentes al estadio de los tricolores estuvo la familia completa de Gonzalo Bergessio. Daniela Recupero, la esposa del goleador y capitán de los albos, asistió a la cancha junto a sus tres hijos: Valentino, Francesca y la pequeña María, que nació el 5 de julio y apenas tiene poco más de dos meses.

Lógicamente, Daniela estuvo sentada en todo momento junto a la bebé en la parte baja de la tribuna José María Delgado, que este domingo precisamente inauguró los nuevos niveles de los palcos, en una obra que poco a poco se va acercando al final.

Los que estuvieron activos en el Gran Parque Central fueron los hijos más grandes de Bergessio, quienes se hicieron muy hinchas de Nacional y lo demuestran habitualmente en las redes sociales.

Valentino y Francesca estuvieron durante gran parte del partido contra el alambrado que separa la cancha de la tribuna Delgado, pocos metros atrás de los bancos de suplentes. Cuando Nacional salió a la cancha, ella le tiró besos a su padre, quien la saludó desde adentro. Alentaron y gritaron a favor de su padre, con las casacas tricolores, pero la tarde no fue redonda no solo porque los albos perdieron, sino también porque su padre falló otro penal y no pudo marcar goles.

Igualmente, ellos se divirtieron y disfrutaron de poder ver a su padre jugando a pocos metros y no por la televisión, como lo tuvieron que hacer en los últimos meses como el resto de los hinchas.