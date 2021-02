Quién es Tiago Palacios, la joya de Platense que jugará en Montevideo City Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Montevideo City Torque hizo oficial la llegada de Tiago Palacios, el futbolista que llegará en junio al club proveniente de Platense, recientemente ascendido a la Primera División del fútbol argentino.

“Es un placer para nuestra institución anunciar la incorporación del joven volante argentino de 19 años que permanecerá a préstamo en su club de origen hasta junio del presente año”, informó el club uruguayo en su web oficial.

Por otra parte, Montevideo City Torque confirmó que Tiago Palacios estampó su firma con la institución hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se trata de un volante zurdo de 19 años que surgió en el River Plate, donde hizo las formativas durante seis años hasta que el “millonario” lo dejó libre.

"Fui muy feliz haciendo lo que amo, donde conocí excelentes personas que puedo llamar AMIGOS. Voy a estar eternamente agradecido al club por todo lo que hicieron por mí", publicó Tiago en su cuenta de Instagram tras dejar River, institución en la que estuvo desde infantiles hasta Séptima División.

Palacios sufrió una lesión en la rodilla que le jugó una mala pasada, por lo que no logró la continuidad esperada y cuando terminó la temporada el club de Núñez le dio el pase para que pudiera conseguir otro destino.

Tiago Palacios en River Plate. Foto: Instagram.

Eso fue un volver a empezar y en 2018 apareció Platense para sumarse a Sexta División. Tuvo una rápida adaptación al Calamar y en muy poco tiempo se ganó un puesto en la Reserva del club.

Fernando Ruiz lo promovió al plantel principal y en enero de 2019 fue incluido en los convocados para la pretemporada del equipo que seguía peleando por el regreso a Primera División.

Tan buenas eran las condiciones de Tiago Palacios que Platense le hizo un contrato profesional, el primero en la carrera del zurdo, con una duración de tres años y con una cláusula de rescisión de 3 millones de dólares.

"En el momento no sentí nada porque fue algo inesperado. Yo fui a firmar mi contrato al club y a la hora de poner la firma me avisan que había una cláusula. Cuando miré el número dije “wow, tres millones…”, la verdad que no lo esperaba", le contó Tiago al programa partidario “Platense a lo Ancho” luego de estampar la firma.

El 6 de marzo de 2020, Tiago Palacios debutó en el primer equipo de Platense. Fue en el partido frente a Alvarado e ingresó a los 63 minutos por Gonzalo Bazán. Se cumplía un sueño: "Muy contento por el debut, logré cumplir el sueño que tuve siempre desde chico. Muchas gracias a mi familia y amigos que me bancaron siempre", dijo en su momento el volante.

Ese partido terminó con derrota del Calamar por 2 a 0, resultado que motivó a que Fernando Ruiz presentara la renuncia. Asumió como técnico interino Claudio Spontón, quien hizo debutar como titular a Palacios en la eliminación de la Copa Argentina a manos de Deportivo Madryn.

Con la llegada de Juan Manuel Llop, Tiago no tuvo tantos minutos en el equipo que luego iba a conseguir el ascenso a Primera División después de una emotiva y dramática definición por penales frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Luego de varias negociaciones, el Grupo City adquirió el 70% de la ficha de Tiago Palacios en una cifra cercana a los 380.000 dólares, pero el zurdo continuará a préstamo en el Calamar y en junio llegará a Uruguay para ponerse la camiseta del Montevideo City Torque.