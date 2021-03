Thierry Henry no quiere más cuentas anónimas en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de eliminar sus cuentas en las redes sociales, el exfutbolista Thierry Henry dijo que volverá a Twitter “cuando sea seguro”. En declaraciones al programa Good Morning Britain y recogidas por el diario The Sun, el francés de 43 años solicitó que los sitios en línea asuman la responsabilidad de permitir comportamientos abominables.

La exestrella del fútbol mundial consideró que las redes sociales deberían ser un lugar más seguro. “Tití” señaló que la publicación de un video de un gol está bloqueada por problemas de derechos de autor relacionados con las ganancias, pero que se permite el racismo y el abuso. "No es un lugar seguro en este momento. Hablo de intimidación, acoso, la gente se suicida por eso. Es difícil erradicar todo, pero ¿puede ser más seguro? Es una gran herramienta, pero la gente la usa como arma".

Henry explicó que lo que quiere ver son la prohibición de cuentas anónimas, el cumplimiento de las restricciones de edad y la identificación requerida para configurar una cuenta para hacer cumplir la responsabilidad por lo que dice la gente. "¿Por qué no puede ser un número de pasaporte o un número de seguro nacional para usarlo? Sé que la gente dirá 'libertad de expresión' y 'una palabra se puede usar de diferentes maneras', pero vas a un cine y no puedes gritar lo que quieras, en un aeropuerto no puedes gritar lo que quieras, cruzas una línea. Todo lo que quiero es responsabilidad, no puede ser simplemente 'eliminar una cuenta' porque se puede abrir de nuevo”.

Más de 15 millones de cuentas siguieron a Henry en Facebook, Twitter e Instagram antes de que comenzara su exilio.