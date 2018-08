Thibaut Courtois definió su futuro

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar el miércoles. Thibaut Courtois es nuevo jugador del Real Madrid. El arquero, que no había participado de los últimos entrenamientos del Chelsea, presionó sobre su salida del equipo inglés y se terminó concretando.

Tanto él, como David De Gea, habían sido obsesiones del presidente Florentino Pérez que por una cosa o por otra nunca había podido concretar hasta agosto de 2018 cuando se terminó de cerrar la operación.

Si bien la cifra exacta no fue anunciada, la llegada de Courtois al club merengue ronda entre los 40 y los 45 millones de euros, un número relativamente bajo para los que se manejan hoy en día.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado el traspaso del jugador Thibaut Courtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas.



Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, el jugador será presentado en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.



Posteriormente, Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid C. F. y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa", expresa el comunicado que publicó la institución española.

Cabe recordar que el arquero tuvo pasaje en el equipo rival: Atlético de Madrid. El belga formó parte del plantel colchonero entre 2011 y 2014, donde jugó antes de emigrar al Chelsea.

De esta forma, Real Madrid cuenta con dos arqueros de mucho nivel como lo son el belga, que acaba de consagrarse como mejor arquero del Mundial de Rusia, y el costarricense Keylor Navas.