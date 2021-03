The Sun afirma: Manchester United no ofrecerá extensión del contrato a Edinson Cavani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La jerarquía del Manchester United "se sentará a dialogar con Ole Gunnar Solskjaer para discutir la estrategia de fichajes esta semana". Y en el club de Old Trafford, que reformó su estructura, no entra en los planes Edinson Cavani. La novedad la entregó el diario The Sun, que reflejó que el delantero uruguayo no tendrá un ofrecimiento para extender su contrato de un año.

El diario indicó que John Murtough designado como director de fútbol y el ex mediocampista Darren Fletcher como director técnico deportivo, tendrán una reunión cumbre con el entrenador del United para decidir en “qué dirección quiere avanzar el club”.

El delantero centro es la primera de las posiciones sobre las que se quiere traer un nuevo fichaje en un intento por “tener un equipo capaz de luchar por el título”.

Por eso mismo se asegura que “a Edinson Cavani no se le ofrecerá una extensión de su contrato actual de un año, mientras que se tomará una decisión sobre si se aceptarán ofertas por Anthony Martial, quien ha tenido problemas para competir de manera regular a lo largo de su carrera en United”.

Federico Valverde volvió a ser titular en la victoria del Real Madrid frente al Elche By Nahuel Casuriaga MIRA TAMBIÉN Federico Valverde volvió a ser titular en la victoria del Real Madrid frente al Elche

“Erling Haaland, de 20 años, es la primera opción obvia para ese trabajo , aunque es seguro que el United estará en una dura competencia por su firma, por lo que deben decidirse por otras opciones en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Borussia Dortmund”, dijo The Sun.

Añadió que además se quiere un nuevo mediocampista central, un lateral derecho y un zaguero central.