The Strongest tiene un técnico conocido y con experiencia

En las últimas horas, The Strongest se quedó sin entrenador tras la salida del argentino Carlos Ischia, quien motivos personales, tomó la decisión de abandonar la institución boliviana con la que, por ejemplo, derrotó a Peñarol en la altura de La Paz por la primera fecha de la Copa Libertadores.



De todas maneras, al "Tigre" no le costó mucho encontrar nuevo técnico ya que este viernes fue presentado, vía videoconferencia, a César Farías el experimentado entrenador que dirigió una gran cantidad de equipos, que fue parte de la revolución del fútbol venezolano (dirigiendo a la selección vinotinto) y que hará su segundo pasaje por The Strongest.



Bajo el mando de Farías, el The Strongest logró el campeonato del segundo semestre de 2016, fue subcampeón en el primer semestre de 2017 y llegó a octavos de final en la Libertadores.



El venezolano dejó al Tigre de La Paz en agosto de 2017, después de que el equipo fuera eliminado de la Libertadores.



En ese desenlace influyó la suspensión por dos años impuesta a Farías por el tribunal de la Liga boliviana por una supuesta agresión a un dirigente del Oriente Petrolero en 2016, pero que luego fue revocada por una instancia superior.



"Esta es la primera vez en mi carrera que voy a un club al que dirigí con anterioridad. Pero la verdad es que nunca me fui de The Strongest ni de Bolivia", afirmó el entrenador venezolano.



Cabe recordar que Peñarol y The Strongest cerrarán su participación en la fase de grupos cuando se enfrenten en el Campeón del Siglo el próximo 17 de mayo.

¡LA HISTORIA CONTINÚA!@dtcesarfarias fue presentado a la hinchada y a la prensa boliviana mediante una video conferencia, acá están las imágenes de lo que fué esta novedosa presentación del estratega en nuestro medio.



🇧🇴🇻🇪 pic.twitter.com/OYBgmNXGoX — Club The Strongest (@ClubStrongest) 30 de marzo de 2018