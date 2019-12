The Strongest reclamó y podría ser rival de Peñarol en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Wilstermann, que se consagró campeón del Torneo Clausura 2019 al vencer el pasado sábado por 3-1 a Oriente Petrolero, todavía no es el dueño del título como consecuencia del reclamo que realizó The Strongest. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debe resolver este problema, que entre otras cosas definirá un rival de Peñarol en el Grupo C de la Copa Libertadores.

La situación se generó porque el club Sport Boys, por problemas logísticos, no se presentó a jugar su último partido ante Real Potosí. Las normas de la Federación dicen que cuando un equipo no se presenta a un partido pierde la categoría y los puntos que hayan obtenido sus contrincantes jugando durante el torneo contra el equipo descalificado se le restarán a cada uno de esos clubes.

Si la FBF se ajusta finalmente a esto, significaría que Wilstermann y su escolta inmediato, The Strongest, quedarían ambos con 57 puntos, y por lo tanto deberían jugar un partido de desempate.

La FBF no definió una fecha para resolver el problema. Sin el fallo, Wilstermann terminó el certamen primero con 60 puntos, seguidos por The Strongest, Bolívar y San José.

Vale recordar que el equipo que obtenga el título de campeón del Clausura del fútbol boliviano debe integrar el Grupo C de la Copa Libertadores 2019, junto a Peñarol, el chileno Colo Colo y el brasileño Atlético Paranaense. El equipo boliviano tiene su primer partido en la Libertadores del próximo año ante Colo Colo el 4 de marzo de local.