The players: en Torque comenzaron las clases de inglés

Los futbolistas de Torque se enteraron que tendrían la posibilidad de tomar clases de inglés el día del partido frente a Peñarol, cuando llevaron por primera vez a Anglo en su camiseta. “Y nos trajo suerte, no la queremos soltar más esa camiseta”, dijo el volante Gonzalo Sena, bromeando sobre la victoria que consiguieron frente a los aurinegros por 2 a 0 en la décima fecha del Apertura.



Sena es uno de los 17 futbolistas (de un plantel de 27) que aprovecharon la posibilidad de tomar clases de inglés y se quedaron ayer después de la práctica a la primera clase, las que se dictarán dos veces por semana en el complejo del club y luego hay un trabajo semanal que se debe hacer on line.



Las profesoras Marianela Ricci (directora del Anglo de La Teja) y Sonia Martínez Tubino (directora del Anglo de la Costa) son las encargadas de llevar adelante el curso.



“Esto es como un piloto para nosotros, porque el Anglo está incursionando en el inglés para fútbol”, dijo la profesora Ricci, una entusiasta hincha de Progreso y quien tuvo la iniciativa de las clases. “Debo ser muy sincera, soy de La Teja y mi corazón está con el cuadro del barrio. Cuando el año pasado me dieron la alegría de volver a a la A, pensé que le podía dar clases de inglés a los jugadores. Y me contacté con el club. Y me pregunté luego qué otro club de la zona podía estar interesado. Y como tengo en el Anglo muchos alumnos que son del Paso de la Arena, decidí visitar a Torque, donde se mostraron muy interesados”, explicó Ricci.



Aunque la idea surgió por el barrio, el hecho de que Torque pertenezca al City Group también influyó para que la institución se entusiasmara enseguida con el convenio con el Anglo.



“A ellos en algún momento los pueden vender y se van a tener que comunicar con compañeros que hablan otros idiomas y van a precisar el inglés”, agregó Ricci.



“Esto es una novedad para nosotros. La idea es entrenarlos en el uso del inglés, tanto para la cancha como para su vida personal”, contó por su parte la profesora Martínez. “Vamos a ocuparnos de temas que tengan que ver con su actividad, como las partes del cuerpo que pueden llegar a lesionarse y la dieta, los alimentos que pueden comer”, añadió la docente.



“Ellos dicen que no saben mucho, pero me parece que saben más de lo que creen. Alguno me ha respondido en inglés”, dijo Ricci. “Para nosotros son como cualquier otro alumno, aunque en el caso de los futbolistas vamos a hacer mucho hincapié en las clases orales. No tanto en la lectoescritura. Lo principal es que puedan comunicarse”, aclaró Martínez.



Por ejemplo, el argentino Valentín Castellanos -quien viajó a Manchester el año pasado- tuvo grandes dificultades para poder comunicarse. Y por eso ayer fue uno de los alumnos. “Fui por el Grupo City en diciembre pasado, cuando salimos campeones y ascendimos a Primera División”, contó Agustín. “Estuve una semana y se me hizo complicado estar todo el día interactuando con personas que hablan inglés. Por eso creo que estas clases están muy buenas y nos va a servir no sólo para el fútbol, sino también para la vida. Estamos contentos, pero también es raro para nosotros. Es la primera vez que vamos a compartir una clase con los compañeros. No es lo mismo que estar en un vestuario. Acá nos tenemos que portar bien. Je”, añadió el volante.



“So, so” (más o menos), respondió Mathías Saavedra cuando la profesora preguntó al inicio de la clase si sabían algo de inglés. Para demostrarles que saben mucho más inglés del que ellos creen, en la primera actividad se trabajó con logos y marcas, muchas de las cuales sin saber lo que significan las pronuncian correctamente, como por ejemplo ESPN.



“Esta es una oportunidad que está muy buena, más tratándose del Anglo, que es una institución muy reconocida”, reconoció Gonzalo Sena cuando la primera clase de inglés ya había quedado atrás. “Que nos den clases nos va a ayudar mucho, no sólo para el fútbol, sino también para la vida”, agregó y destacó a su vez la buena onda de las profesoras.



“La clase no fue nada tediosa, al contrario. Fue muy didáctica, pero también la hicieron hasta divertida. Por suerte ninguno tuvo que pasar al frente ni nada. Imaginate si alguno hubiera tenido que pasar ya en el primer día, seguro que nos reíamos mucho del que le tocara”, dijo Gonzalo, que es uno de los que ya cuenta con una base. “Pero sólo lo que aprendí en el liceo y algún curso muy básico que hice. Me defiendo un poco, pero sólo con lo básico”.



Algunos días los jugadores pueden terminar cansados los entrenamientos, pero ninguno de ellos se plantea no quedarse a las clases. “Los que empezamos hoy estamos muy comprometidos con el curso y lo vamos a terminar”, aseguró Sena.



Los dirigidos por el argentino Pablo Marini, que también estuvo en la clase junto a sus colaboradores, recibirán el próximo domingo a Danubio en San José. Y quizas ya puedan decirse algunas palabras en inglés, para indicar una jugada y que los rivales no los entiendan.

noblega Manchester lo mira con buenos ojos “Esta es una iniciativa totalmente diferente a la que están acostumbrados los profesionales. Surgió a raíz de un interés del Anglo y obviamente nosotros nos sumamos enseguida a la idea. Esperamos que los jugadores la disfruten. Y aprendan, que es lo más importante”, dijo Javier Noblega, el director administrativo de Torque, quien ayer también se hizo presente en el complejo.



“Estábamos buscando una institución como Anglo y a su vez, Anglo hizo un recorrido por los clubes del oeste de Montevideo y se juntó con Progreso y con nosotros. Después de un trabajo importante y mancomunión entre ambas instituciones, logramos cerrar el acuerdo y comenzar con las clases”, agregó Noblega. “En Manchester están encantados con la idea y desde allá van a estar pendiente de las asistencias para que los futbolistas se comprometan de verdad. Esto es un valor agregado para los jugadores uruguayos”.