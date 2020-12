The Guardian presagió el ascenso de Fede Valverde que hoy entró entre los 100 mejores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Valverde es uno de los jugadores con más proyección que tiene el fútbol uruguayo. El hecho de jugar hace tantas temporadas en un equipo tan competitivo como Real Madrid, hacerlo de forma recurrente y transformándose en una pieza importante en el andamiaje del equipo lo hace un hombre a seguir por su presente y sobre todo por su futuro.

Claro está que es de esos nombres que suele estar cuando uno imagina la selección del futuro y sobre todo lo consideran un hombre que podría comandar el mediocampo del conjunto merengue en los próximos años y eso llevó a que rechazaran ciertas ofertas que llegaron por él.

Todo esto, sumado a que tuvo un gran final de temporada 2019/20 y un buen arranque en la 2020/21 le permitió ganarse un lugar entre los 100 mejores jugadores del año según el prestigioso medio The Guardian.

El "Pajarito" ubica el puesto 66 y es su primera vez en este ranking que está formado por un jurado de 241 personas entre las que se encuentran jugadores, exjugadores, entrenadores y periodistas de todo el mundo.

Valverde, de 22 años, también está entre los 17 futbolistas de esta lista que cuentan con igual o menor edad que él donde destacan jugadores como Ansu Fati (18), Erling Haaland (20), Joao Felix (21) o Kylian Mbappé (22).

Pero lo cierto es que su presencia en la lista del The Guardian fue presagio del mismo medio ya que hace cinco años lo ponía como una de las 50 promesas del fútbol mundial.

Valverde apenas daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y no era demasiado conocido fuera de fronteras, al punto que en el ranking pusieron la foto de Marcelo Saracchi quien había sido su compañero en la selección Sub 15 y Sub 17 de Uruguay.

En 2015, The Guardian publicaba: "No pasará mucho tiempo para que el nombre de Valverde esté acompañado de chismes de transferencia y emocionantes compilados de YouTube. Es que su talento se destaca por encima del ruido del traslado desde el club de su ciudad natal, Peñarol, al Real Madrid en mayo, por 5 millones de euros, que se produjo después de una prueba con el Arsenal y las especulaciones de que el Chelsea estaba interesado en él. Valverde es un mediocampista enérgico con un gran pie derecho y buen ojo para el gol, demostrado por sus siete goles en nueve partidos con Uruguay durante el Campeonato Sudamericano Sub-17 de este año. Ha sido cedido de nuevo a Peñarol por la temporada, debutando en la categoría absoluta en agosto, y la rapidez con que se adapte al nivel superior puede determinar sus posibilidades de un futuro en el primer equipo en Madrid".

Como suele ocurrir con cada jugador que se gana un lugar en las 50 promesas del The Guardian, se hace un seguimiento año a año de cada uno de ellos y para 2020 con un Valverde consolidado y dejando de ser promesa para estar entre los 100 mejores jugadores del año se opinó lo siguiente sobre el "Pajarito".

"Cinco años es mucho tiempo en el fútbol. En 2015, Valverde fue nombrado entre los 50 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial en la lista de la próxima generación de The Guardian . Ahora asciende a la clasificación principal tras un año en el que se ha convertido en un engranaje imprescindible en el mediocampo de Zinedine Zidane. Valverde se ha convertido en un excelente mediocampista versátil que puede mover la posesión hábilmente, presionar con fuerza y ​​romper las líneas con ráfagas de velocidad. Está sumando goles a su juego y uno de ellos, en octubre, abrió el marcador en el clásico del Real Madrid en el Camp Nou . Apodado "Pajarito", Valverde agrega una dureza uruguaya clásica junto con la energía y el dinamismo que durante mucho tiempo han sido un problema para la envejecida sala de máquinas del Real", expresó el periodista Nick Ames, el mismo que había escrito las primeras líneas sobre el volante uruguayo.

Lewandowski el líder; Suárez cayó varios puestos

Al igual que ocurrió en los premios The Best, Robert Lewandowski le ganó la pulseada a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya que el polaco fue considerado el mejor del año y terminó en el primer puesto.

El otro uruguayo que estuvo entre los 100 mejores fue Luis Suárez quien ocupó el lugar 58 y que descendió 32 puestos respecto a lo que fue el año 2019.

"Abajo 32 lugares, ¿pero en el camino de regreso? Expulsado en Barcelona, ​​donde se había convertido en el tercer máximo goleador de su historia, algunos pensaron que a Suárez se le había acabado el tiempo producto de los problemas en las rodillas. Diego Simeone, sin embargo, no estaba entre ellos. El técnico del Atlético, durante mucho tiempo admirador, presionó para traerlo a Madrid, provocando que el Barcelona retrocediera momentáneamente en el último minuto, aterrorizado de que pudiera resultar bastante bueno todavía. Lo que hizo", expresan sobre el "Pistolero"

Para conocer la lista completa de los 100 mejores hacé click aquí.