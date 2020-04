Tevez quiere dar una mano: "Los clubes tienen que meterse"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los barrios pobres es donde más cuesta. El estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo, tratando de ayudar. Acá no hay camisetas. Hay que estar. No importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene planta. Hoy estoy en otra situación. Yo pasé esos momentos. Es importante estar todos juntos y tratar de ayudar a la gente que más lo necesita", dijo el "Apache" en AméricaTV.

Más adelan te Tevezt comparó su realidad y la de otros jugadores con la de la gente pobre "El futbolista puede vivir seis meses, un año. No está en desesperación que viven los pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. No somos ejemplo en este caso, sí en otras cosas. Tenemos que estar y y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante. El estado está, está haciendo las cosas bien para esa gente. Tenemos que estar en lo que podamos estar con la gente del barrio", insistió.

También reveló lo que a su entender deberían hacer las instituciones. "Los clubes tienen que meterse. En vez de ir a entrenar a la mañana, que te exijan, hace cosas por la gente. Por ejemplo, ir a los comedores de La Boca. Encantado iría. Yo sé que mi familia está bien. Estar con esta gente nos hará mucho más fuertes. Ahí empieza el gran ejemplo. Uno puede hacer videos, como yo en mi casa desde mi living, pero el gran ejemplo sería que todos salgamos y ayudemos. Nos estamos dando cuenta que somos todos iguales", finalizó convencido tras contar que tuvo que suspender el cumpleaños de 15 de su hija Flor.