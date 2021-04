El test de antígenos dio negativo en todos los jugadores de Nacional

Graciela Bianchi: "Me consta que hay vínculos entre las ollas populares y la izquierda"

"¿Somos ingenuos? Yo vengo de la izquierda, a mí nadie me lo enseña. Yo me fui del 2013 del FA. No me tienen que convencer o informar de cosas que las viví y fui adoctrinada muchas veces", dijo.