¿Se terminó el amor?

A Mauro Icardi los 26 años que cumplió ayer no lo encuentran en su mejor momento. Ni en el plano profesional ni en el personal. En el Inter de Milán no sólo le retiraron el brazalete, sino que tuvo que ver los dos últimos encuentros de su equipo sin estar siquiera en el plantel.



Es que tras la decisión del entrenador, el goleador decidió no viajar a Austria para enfrentar al Rapid Viena por la Europa League. Así lo confirmó el entrenador Luciano Spalletti.

Eso se suma a su dilatada renovación con el Inter, que aún no se concreta. ¿Cuánto tiene que ver su esposa y agente, Wanda Nara, con su situación en el equipo milanés? Esa es la pregunta que muchos se hacen.



Hoy Icardi tiene contrato hasta mediados del 2021 y según asegura La Gazzetta dello Sport, su pareja y agente ha puesto condiciones tajantes para la renovación. La primera que se le devuelva la cinta de capitán que hoy ostenta el arquero esloveno Samir Handanovic. Wanda también exige que se le brinde una disculpa a su marido por quitarle el brazalete.

Para empeorar aún más las cosas, la revista italiana The King Corona Magazine asegura que Wanda le fue infiel a Icardi con un compañero suyo, concretamente el croata Marcelo Brozovic. “Mauro Icardi se divorcia de su mujer Wanda Nara y cambia de representante”, tituló la mencionada revista.



Esto último habría hecho que en la cabeza del goleador creciera la posibilidad de abandonar a su mujer y optar por ser representado por Mino Raiola, el empresario que gestiona la carrera a Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y Gianluigi Donnarumma, entre otros.

En declaraciones que reproduce el Corriere dello Sport, Brozovic sostuvo que nunca tuvo “ninguna relación ni nada con la señora Wanda Nara”. El volante croata llamó a su abogado para que se encargara de demandar a la revista. También negó categóricamente haber sufrido agresiones violentas por parte de Mauro Icardi en el vestuario como se aseguraba.



¡Pobre Mauro!, qué lindo cumpleaños habrá pasado ayer.

el rival Juventus salió al cruce "Si Icardi quiere cambiar de club, Juventus está interesada", dijo el director deportivo de la Juve. Aunque enseguida aclaró que no han tenido contacto con la señora Icardi.