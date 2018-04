Por terminar lo mejor posible

Defensor Sporting y Boston River juegan hoy (19.15) en el Franzini el último partido de la penúltima fecha del torneo Apertura. Los violetas, que regresaron el viernes de tarde de Venezuela (donde cayeron ante Monagas por 1-0 por la Copa Libertadores), procurarán recuperarse ante los del barrio Bolívar.



Hay que ver cuánto le afectó a los dirigidos por Eduardo Acevedo el resultado del partido de Maturín que los dejó casi sin chance en la Copa.



Además, ya no tienen posibilidades de ganar el torneo Apertura, que se definirá entre Nacional (que lidera) y Peñarol, que está segundo con dos puntos menos. De todas maneras, la intención de los del Parque Rodó es finalizar lo más arriba posible en la tabla. Si vence a Boston River sumará 30 puntos, los mismos que tiene Danubio, quien derrotó el sábado a Fénix.



De todas maneras los violetas estarán en la definición del torneo dado que en la última fecha visitarán a Peñarol en el Campeón del Siglo.



Los dirigidos por Alejandro Apud, por su parte, suman 16 unidades en la tabla, producto de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Lo que no significa que sean un hueso fácil de roer.



La ficha:

Defensor vs. Boston River



Estadio: Franzini.



Hora: 19.15.



TV: VTV.



Árbitro: Daniel Fedorczuk. Asistentes: Carlos Pastorino y Daniel Castro.



Defensor Sp: G. Reyes, M. Suárez, N. Correa, E. Goñi, A. Cougo, M. Rabuñal, M. Cardacio, C. Benavídez, M. Cabrera, F. Castro y G. Rivero. DT: Eduardo Acevedo.



Boston River: G. Falcón, G. Fratta, C. Valdez, J. Pereyra, A. Gutiérrez, P. Adorno, D. Scotti, W. Fernández, F. Gallego, M. Zaragoza y G. Mastriani. DT: Alejandro Apud.