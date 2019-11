La Tercera División de Martín Ligüera pinta muy bien

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer la Tercera División de Nacional venció a Progreso 3-1 en el Parque Ancap y quedó más cerca del título del Campeonato Uruguayo.

El triunfo contra los “gauchos” se consumó gracias a los dos goles de Guillermo May y uno de Andrés Romero.

Progreso empezó ganando a los 3’ pero May igualó tras un rebote de un penal que marró el argentino Cristian Duma. Luego del 2-1 de Romero, el propio May hizo un golazo en el final del partido para sentenciar el juego.



Martín Ligüera alineó para este partido a Guillermo Centurión; Lautaro Pertusatti, Renzo Orihuela, Romero, Mathías Silvera; Alfonso Trezza, Emiliano Sosa, Agustín Alfaro; Guillermo May, Martín Satriano y Duma.

“Ganamos un partido duro. Jugamos en una cancha donde no está bien el piso, pero en Tercera pasa seguido y te tenés que adaptar, priorizar ser más directos. Hoy (por ayer) priorizamos el resultado y por suerte lo sacamos”, explicó a Ovación Diego Ligüera, quien es el asistente técnico.



“Se dio una fecha redonda porque perdió Peñarol con Rampla y Fénix empató con Wanderers”, agregó Ligüera.

Nacional ya ganó el Apertura, está primero en la Anual (57 puntos en 27 partidos contra 52 de Fénix en 28 encuentros) y también es líder en el Clausura, con 25 unidades.