Terans-Ceppelini: una dupla que ya dio frutos y que ahora se podrá ver en Peñarol

En 2018 Danubio terminó en la tercera posición de la tabla Anual y pese a que esa temporada los grandes se despegaron más de 25 puntos con los franjeados y definieron la acumulada, el equipo de la Curva de Maroñas se destacó y buena parte de ello se debió a la buena temporada de jugadores como David Terans y Pablo Ceppelini.

La particularidad de esa sociedad es que tres años después se repetirá pero con otra camiseta, luego de que en la tarde del viernes se hiciera oficial la contratación del mediocampista ofensivo que llega cedido desde Cruz Azul de México.

Es cierto que ese Danubio también tenía hombres como Carlos Grossmüller, Federico Rodríguez y “Nachito” González, pero Terans y Ceppelini fueron de los más destacados y los números de ambos en aquella temporada lo demuestran.

El “Rey” terminó con 14 goles, que le valieron ser el segundo máximo anotador del Campeonato Uruguayo por detrás de Bergessio (17), y seis asistencias en 22 juegos durante el 2018.

Por su parte, Pablo Ceppelini finalizó con cinco goles y seis asistencias en 32 encuentros durante la mencionada temporada.

Con Terans jugando la mayoría de los partidos como mediapunta y Ceppelini volcado hacia el sector derecho del mediocampo, formaron una sociedad muy interesante que no solo se apreció en sus números, sino también en que luego de esa temporada ambos lograron pases muy interesantes ya que Terans recaló en Atlético Mineiro de Brasil y Ceppelini en Atlético Nacional de Colombia.

Mucho dependerá la formación utilizada para saber si ambos podrán estar juntos en el campo de juego, pero lo cierto es que la conexión entre ambos está comprobada y Peñarol podría aprovecharla como ya lo hizo en su momento Danubio.

FECHA 15

¿Por qué no habrá VAR en el Peñarol-Fénix?

La última fecha del Torneo Clausura se terminará jugando sin VAR debido a que distintos clubes se opusieron a contar con la tecnología en sus respectivos encuentros. Desde Peñarol se le dio a conocer a Ovación que la postura aurinegra no fue la de rechazar la tecnología en el juego ante Fénix y que realmente le daba lo mismo.



De todas maneras, se entendía que era algo irrelevante teniendo en cuenta que el conjunto aurinegro ya tiene el campeonato liquidado.



La molestia que existe en filas aurinegras es que el VAR dice presente en un choque del equipo aurinegro en la última fecha y sin chances de lograr el título cuando, se entiende, que hubo otros momentos en el certamen donde los “arbitrajes fueron complicadísimos” y nunca estuvo: “cuando nuestra suerte está echada nos lo ponen, parece una tomada de pelo”, afirmaron.



De esta manera, el Clausura se cerrará sin la presencia de la tecnología la que sí dirá presente en las definiciones que haya de aquí en más ya sea por el Torneo Clausura, tabla anual, descenso o en las semifinales y finales del Campeonato Uruguayo donde los clubes no tendrán la opción de optar por contar o no con el VAR.