El tenso cruce entre Gallardo y Milito: "No te aguanto más pidiendo amarillas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el 1-1 entre River Plate y Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, las cámaras de la televisión se quedaron con los dos entrenadores: Marcelo Gallardo y Gabriel Milito.

Cuando fueron a saludarse el "Muñeco" abrazó a Milito, pero también le cuestionó una actitud relacionada a una incidencia del segundo tiempo donde el DT de Argentinos pidió amarilla por una infracción de Fabrizio Angileri. A Gallardo no le gustó esa reacción, se lo dejó en claro y luego se dio el siguiente diálogo:



- Milito: "Yo me equivoqué, pero vos también pediste":



- Gallardo: "Yo no pedí ninguna amarilla"



- Milito: "Vos no me podés mandar a callar. Me decís 'No te aguanto más'"



- Gallardo: "No te aguanto más pidiendo amarillas".



Luego, los entrenadores se despidieron. "Nos vemos a la vuelta", le dijo Gallardo.

#LIBERTADORESxESPN Tras el pitazo final en el Monumental, Marcelo Gallardo y Gabriel Milito aclararon las cosas bajo la atenta mirada de Fernando Echenique: durante el partido, tuvieron un cruce por una amarilla. ¿Todo solucionado? pic.twitter.com/EzHTHKg2as — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2021

"No pasó nada con Gabriel, lo conozco desde hace tiempo y tuvimos un diálogo. Nos quedamos hablando un poco de lo que nos pareció en ese momento el partido, pero son cosas que quedan ahí", aclaró luego Gallardo en conferencia de prensa.