La tensión del arquero Nicolás Navarro con los periodistas chilenos

La excursión de San Lorenzo en Chile fue por demás accidentada. Ya en el trayecto del aeropuerto al hotel, el micro del "Ciclón" había recibido un piedrazo que impactó en la ventanilla del asiento de Leandro Romagnoli, manager del club. Pero el clima hostil continuó hasta el final de la derrota por 1 a 0 ante Deportes Temuco, por la Copa Sudamericana.

¿Por qué terminó clasifícándose San Lorenzo? Por la decisión de la Conmebol de darle por ganado el encuentro de ida (había perdido 2-1 en el Nuevo Gasómetro), debido a la mala inclusión de un jugador. Ese fallo enrareció toda la atmósfera y la delegación azulgrana terminó siendo víctima, más allá de la satisfacción de haber avanzado de etapa en el segundo torneo continental más importante detrás de la Copa Libertadores.

Uno de los más damnificados fue Nicolás Navarro, figura del partido, que recibió un monedazo en el inicio del segundo tiempo en una exhibición más de un ámbito totalmente distorsionado. Las provocaciones continuaron hasta en la conferencia posterior. Uno de los periodistas chilenos le preguntó si no era una "vergüenza" la manera en que el equipo había pasado de ronda y el arquero contestó: "Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile, de ser argentinos no tenemos ninguna vergüenza. No creo que si hubiera pasado lo mismo, nosotros hubiésemos mandado la hinchada a tirarle piedras y monedas durante todo el partido".

"ME VOY A BAÑAR AL HOTEL PORQUE NOS CORTARON EL AGUA"#SudamericanaxFOX | El arquero de San Lorenzo recapituló todo lo que ocurrió durante la estadía en Temuco. pic.twitter.com/P0Nfqg0luM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de agosto de 2018

El arquero habló además de la actuación de la seguridad dentro del estadio: "Le pedí al árbitro que vinieran, pero no vi un policía. Como dijo el 'Pampa' (Biaggio), fue un error de ellos y se agarraron con San Lorenzo", aseguró el ex Napoli. Y agregó: "No teníamos predio para ir a entrenarnos, nos querían suspender el hotel dos días antes de venir a pesar de que ya habíamos hecho la reserva, nos insultaron todo el partido y le abrieron el ojo al profe".

Además describió lo difícil que fue la estadía en el país trasandino, a pesar de algunos risas de los asistentes a la conferencia de prensa: "Fuimos a entrenarnos con ocho o nueve camionetas. ¿Eso es normal para ustedes? En Argentina eso no pasa. Yo no me reiría tanto, es preocupante. Tenemos que mejorar muchas cosas como país, pero ustedes siempre tiran contra nosotros y es vergonzoso. Ojalá mañana puedan hablar de lo que pasó", señaló. Y contó: "Ah, me olvidé. Me estoy yendo sin cambiarme porque nos cortaron el agua, nos vamos a bañar al hotel. ¿Qué más van a hacer?"

Todavía en la cancha, en la transmisión, el arquero había lanzado las primeras críticas contra el recibimiento local: "No hicimos un buen partido pero es lamentable lo que está pasando. Nosotros no tenemos nada que ver con el fallo. Ellos tuvieron un error, fuimos a la Conmebol y se dio así. Me cagaron a piedrazos todo el partido, el árbitro fue una verguenza". Y remató: "Se meten contra Argentina y no son ningún ejemplo".

"ES LAMENTABLE ESTO QUE ESTÁ PASANDO. ME C... A PIEDRAZOS TODO EL PARTIDO. NOSOTROS NO TUVIMOS NADA QUE VER CON EL FALLO"



"HAY QUE MEJORAR MUCHO, ASÍ NO SE PUEDE PASAR"#SudamericanaxFOX | Nicolás Navarro, figura del Ciclón en el partido, explotó luego de la clasificación. pic.twitter.com/dqvJsCQ3e5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de agosto de 2018

Así se fue San Lorenzo de la cancha



¡INCIDENTES EN EL FINAL!#SudamericanaxFOX | De esta forma se tuvieron que retirar los jugadores de San Lorenzo del campo de juego del Germán Becker, con la cámara especial de #AnguloFOX pic.twitter.com/MgfQDtX7rf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de agosto de 2018

Marcelo Salas: "Me daría vergüenza clasificar así"



El presidente de Deportes Temuco destacó al plantel por haber sido "superior" ante San Lorenzo en la Copa Sudamericana y aseguró que le daría "vergüenza" clasificarse como lo hicieron los argentinos, que perdieron la ida y la vuelta con los albiverdes.

"Estamos con sentimientos encontrados, pero tranquilos porque fuimos superiores. San Lorenzo no hizo nada, se escondió en su arco. Me daría vergüenza clasificar así", disparó el ex futbolista.

Respecto a las esperanzas por la apelación al TAS, Salas fue enfático: "Es para marcar un precedente, para que se reconozca que fue la Conmebol la que se equivocó, porque nos reconocieron en la cara su error".

Salas también respondió a las acusaciones de Nicolás Navarro, que criticó la falta de seguridad y la reacción "violenta" de los hinchas contra el "Ciclón". "Si quiere hablar por cámara, que lo haga, pero primero que revise lo que hizo, porque cuando entró a la cancha, escupió a nuestra gente", reveló.

Del mismo modo, el dirigente desmintió que el plantel de San Lorenzo no contara con agua en su camarín: "Era mentira, lo hicieron para tapar otras cosas". Finalmente, Salas deslizó una posible "ayuda" que recibió San Lorenzo a nivel dirigencial cuando hizo su reclamo por la alineación indebida del jugador Jonathan Requena.

San Lorenzo avanzó a octavos de final y será rival de Nacional.