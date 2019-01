¿Lo tenías al "Chino" de cantante?

El pasado 18 de diciembre Álvaro Recoba cumplió 21 años de casado con su actual esposa. En su cuenta de Twitter posteó una foto juntos con la leyenda: "Hace 25 años no se me pasaba por la cabeza que fueras la persona que me cambiara la vida para siempre. Hoy, 21 años después reagradezco por todo lo que me das día a día madraza, esposa, mi luz de acá al final. No cambies jamás, te amo".

Hace 25 años no se me pasaba por la cabeza que fueras la persona que me cambiara la vida para siempre. Hoy, 21 años después rebagradezco por todo lo que me das día a día madraza, esposa, mi luz de acá al final. No cambies jamás, te amo ❤😘 pic.twitter.com/UAxddT0nps — Álvaro Recoba (@Chino_Recoba20) 18 de diciembre de 2018

Pero el homenaje no terminó allí, porque junto a sus hijos, el "Chino" se animó a cantar una canción que fue dedicada a su esposa y que también publicó en su cuenta personal de Twitter.

Basada en la canción de Pappo, "Mi vieja", tanto el "Chino" como sus hijos cantan sobre su madre. A continuación el video: