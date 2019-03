Tenfield transmitirá por TV los partidos de Uruguay en la China Cup; Antel por internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación Uruguaya de Fütbol (AUF) adjudicó a Tenfield la transmisión de los dos partidos de la selección en la China Cup a través de televisión abierta y cable. Además, se le otorgaron a Antel los derechos de televisación a través de internet.

La noticia fue informada por la AUF en su cuenta de Twitter. El llamado de la Comisión Normalizadora de la AUF ponía US$ 40 mil como base para adquirir los derechos de transmisión. Tenfield y Antel, los únicos oferentes, pagaron US$ 44 mil y US$ 35 mil respectivamente.

Se comunica que la Asociación Uruguaya de Fútbol adjudicó la retransmisión de los partidos que disputará la Selección Mayor, en la China Cup 2019, a Tenfield S.A. en la modalidad televisión (abierta y cable) y a ANTEL en la modalidad streaming. — AUF (@AUFOficial) 8 de marzo de 2019

La Celeste enfrentará a Uzbekistán el 22 de marzo. Si gana, se medirá con el vencedor del duelo entre China y Tailandia el 25 en la final. Si pierde, jugará ante el otro perdedor el mismo día.