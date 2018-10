Tenfield televisará los amistosos en Asia

La presencia de los futbolistas en el Comité Ejecutivo de la AUF, aunque más no sea en este caso porque la FIFA designó una Comisión de Regulación para intervenir la casa del fútbol uruguayo, permitió destrabar rápidamente un tema que podría haber sido importante.

Andrés Scotti, un exseleccionado mundialista, integra esta comisión de FIFA y estuvo al tanto de todo lo ocurrido durante el proceso de adjudicación de los derechos televisivos de los amistosos que la Celeste afrontará el 12 de este mes ante Corea del Sur y el 16 frente a Japón, y la información que compartió con sus excompañeros fue relevante para que Tenfield finalmente fuera autorizada a emitir los partidos pese a la oposición que mostraron los futbolistas de que así fuera.

La AUF comunicó ya oficialmente a Tenfield que será la encargada de emitir los encuentros, por lo cual es algo laudado, pero muchas cosas pasaron en el medio que bien pudieron haber complicado la instancia y tener consecuencias incluso legales.

Licitación.

El 19 de septiembre la AUF lanzó un comunicado haciendo un llamado público de licitación para la transmisión televisiva de los partidos ante Corea del Sur y Japón. Un día más tarde, Pedro Bordaberry (presidente de la Comisión de Regularización) dio una conferencia de prensa y aclaró que los futbolistas de la selección tienen un acuerdo con la AUF de que les corresponde el caché y los derechos de imagen de un partido por año de la Celeste. Como en 2017 no se le había otorgado ninguno, quedaron dos para este 2018 y serán precisamente los de la gira asiática.

Por lo tanto, para estos encuentros los futbolistas tenían poder de veto sobre el adjudicatario, pues en definitiva son los dueños del producto. Ya durante aquella comparecencia de Bordaberry surgió la duda sobre si los jugadores habían anunciado que vetarían a Tenfield y la respuesta fue que no. Sin embargo, eso cambió después.

Oferta insuficiente.

Como interesados se presentaron Tenfield para la transmisión televisiva y Antel para la emisión vía streaming (internet). Sin embargo, la oferta presentada por la primera de las empresas (US$ 5.000 por juego, según revelaron fuentes de la AUF a Ovación) fue considerada insuficiente por los futbolistas. Según reconoció Armando Castaingdebat (integrante de la Comisión de Regularización) en entrevista con el programa Todo Pasa (Océano FM), se les comunicó a los seleccionados el monto de las ofertas y éstos dieron el OK para Antel, pero no para Tenfield. "Preferimos que se vea gratis en todo el país a venderlo por ese precio", contó el dirigente que fue la respuesta.

Ante esto, los futbolistas encomendaron de que se le ofreciera a TNU (Canal 5) la señal para que emitiera por TV abierta ambos encuentros, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el diario La República, Tenfield anunció que si no se le otorgaban los deerechos recurriría a la justicia, pues entendían que habían cumplido con los requisitos del pliego de licitación.

Estudio y corrección.

Ante esto, las autoridades de la AUF se dedicaron a hacer un estudio de la redacción del pliego y entendieron que efectivamente Tenfield cumplía con los requisitos y que, además, había algunos párrafos del documento que precisamente habilitaban a la empresa adjudicataria a iniciar acciones legales. Por lo tanto, con un representante como Scotti en contacto directo con la realidad contractual, los futbolistas finalmente dieron el OK para que Tenfield emita los encuentros.

No obstante, plantearon que se revise la redacción del pliego se corrija para evitar que esto vuelva a ocurrir. En definitiva, ambos encuentros (el primero a las 8.00 y el segundo a las 7.35) serán emitidos a través de la señal VTV.