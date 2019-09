Tenfield denuncia "mentiras" de Julián Moreno y anuncia que lo llevará a la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como "afirmaciones falsas y temerarias" catalogó la empresa Tenfield los dichos del Dr. Julián Moreno al programa La Oral Deportiva (radio Universal) el jueves, cuando el integrante del Comité Ejecutivo de la AUF sostuvo que la empresa que tiene los derechos de TV para el fútbol uruguayo le advirtió a los operadores que "si pasaban estos partidos (partidos amistosos de Uruguay) les cortaban las emisiones de los fines de semana".

En un comunicado que publicó en su sitio web, Tenfield denuncia que no puede emitir el partido Uruguay vs. Costa Rica, el cual sólo se verá a través de la señal de streaming de Vera+, en virtud de que "se nos ha impedido acceder a los derechos para emitir este encuentro". Y acota que la AUF "realizó el llamado a interesados para transmitir este encuentro de forma tal de impedir —arteramente— a nuestra empresa participar del mismo, con un texto de pliego absolutamente discriminatorio y anticompetitivo que nos bloqueó" porque "elcitado pliego sólo permitía y aceptaba la oferta de cableoperadores impidiendo en consecuencia a nuestra empresa competir".

Tenfield no es un cableoperador, dado que no tiene señal propia, sino que sus producciones son emitidas por distintos canales, siendo VTV el principal.

Sobre las expresiones de Moreno, indicó que se tratan de "afirmaciones falsas y temerarias. Dicho dirigente efectuó comentarios de prensa mentirosos, difamatorios e injuriosos para con Tenfield (...) al afirmar que la empresa amenazó y coaccionó a cableoperadores para que no se presentaran al llamado". Asimismo, anuncia que "habremos de seguir las acciones legales que correspondan, a fin de dirimir ante la Justicia el accionar de esa persona".

A continuación, el comunicado completo de Tenfield:

TENFIELD A LA OPINIÓN PÚBLICA

"En el día hoy, nuestra selección mayor de fútbol enfrentará a las 23 horas al combinado de Costa Rica, en un encuentro de carácter amistoso que se disputará en el marco de una nueva fecha FIFA.

Lamentablemente, en esta ocasión nuestros televidentes -los mismos que desde 1999 vibran, disfrutan y sufren con cada partido de la celeste a través de la señal VTV con producción de TENFIELD- no podrán seguir las alternativas de este encuentro en nuestra pantalla, ya que se nos ha impedido acceder a los derechos para emitir este encuentro.



La Asociación Uruguaya de Fútbol realizó el llamado a interesados para transmitir este encuentro de forma tal de impedir -arteramente- a nuestra empresa participar del mismo, con un texto de pliego absolutamente discriminatorio y anticompetitivo que nos bloqueó en cuanto a presentar una legítima oferta. En efecto, el citado pliego sólo permitía y aceptaba la oferta de cableoperadores impidiendo en consecuencia a nuestra empresa competir.



TENFIELD respeta, como ha respetado siempre, las reglas del libre mercado. Bajo ningún concepto compartimos la forma en que la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha conducido en esta oportunidad, atentando contra las más elementales normas de la competencia y privando a la propia AUF y sus clubes afiliados de un posible ingreso económico seguramente beneficioso para sus arcas.



Nuestros televidentes, y la opinión pública en general, merecen saber que nuestra empresa realizó, hasta último momento, innumerables gestiones para obtener estos derechos en las condiciones anteriormente acordadas y a través de una licitación que nos permitiera competir. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos fueron en vano.



Por otra parte, según información de prensa, y ante el hecho de que ningún cableoperador se presentara a cotizar, el Vicepresidente de la AUF, Dr. Julián Moreno realizó afirmaciones falsas y temerarias. Dicho dirigente efectuó comentarios de prensa mentirosos, difamatorios e injuriosos para con TENFIELD y sus responsables, al afirmar en forma temeraria que la empresa amenazó y coaccionó a cableoperadores para que no se presentaran al llamado y que en caso contrario se le cortarían las emisiones del fútbol uruguayo.



Totalmente falso. Nada más alejado de la verdad. Ya hemos tomado los recaudos necesarios y habremos de seguir las acciones legales que correspondan, a fin de dirimir ante la Justicia el accionar de esa persona.



En la medida de sus posibilidades, TENFIELD seguirá trabajando y dando lo mejor de sí, para continuar llevando a los hogares de los uruguayos los productos que hacen a nuestras pasiones y cultura (selección uruguaya, fútbol local, básquetbol, automovilismo, carnaval, ciclismo, etc.) a través de una organización empresarial que brinda mano de obra a más de 500 familias uruguayas.



TENFIELD S.A."