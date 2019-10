Tenfield compró los derechos de transmisión por TV de los próximos amistosos de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tenfield adquirió los derechos de televisión para los cuatro partidos amistosos que la selección de Uruguay disputará de aquí a fin de año. Así lo informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado esta tarde. Los encuentros se verán por VTV.

Según se informó, la empresa pagó "un precio que está ajustado a la realidad del mercado" que implica no solo la emisión sino también la producción. No se informó la cifra acordada.



En el comunicado, el Comité Ejecutivo de la AUF manifestó su "conformidad" con "el cumplimiento de sus objetivos iniciales de obtener la más amplia difusión de los partidos" tanto por televisión como a través del streaming.



Meses atrás, la AUF había presentado el llamado a interesados para la transmisión de los seis encuentros amistosos que la selección celeste disputaría en la segunda mitad del 2019. Antel adquirió los derechos para transmitir por internet a través de su señal Vera+.



Sin embargo, hasta el momento no había aparecido una oferta para adquirir los derechos de TV que conformara al Comité Ejecutivo de la AUF, motivo por el que los encuentros de septiembre ante Costa Rica y Estados Unidos solo se vieron por internet.



La última vez que Tenfield transmitió un partido de la selección mayor de Uruguay fue el 7 de junio, en el amistoso de despedida frente a Panamá, previo a la disputa de la Copa América de Brasil.



La transmisión del partido mediante la producción de AUF TV se verá solo a través del streaming de Vera+.