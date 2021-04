Lo que tenés que saber sobre las finales del Campeonato Uruguayo 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rentistas y Nacional definirán entre este domingo y el miércoles el título del Campeonato Uruguayo 2020. Será el choque entre el campeón del Apertura y el ganador de la Tabla Anual y tambíén una revancha, porque ambos equipos ya definieron en octubre el Apertura y la gloria se la llevó el Bicho Colorado.

Serán dos partidos: Nacional será local en el primero y Rentistas en el segundo y acá te dejamos las respuestas a las preguntas que genera la disputa de esta definición.

¿Cuándo se juegan las finales?

- Domingo 4 de abril, hora 20, en el Gran Parque Central.

​- Miércoles 7 de abril, hora 15, en el Complejo Rentistas

Ambos partidos serán sin público y emitidos por VTV Plus.

¿Puede haber un tercer partido?

No, porque en caso de haber igualdad al término del segundo juego, se disputará un alargue de 30' dividido en dos tiempos de 15' y, de mantenerse el empate, se ejecutarán penales. El primer criterio de definición es por puntos, es decir que si uno logra 4 o seis unidades, será campeón. El segundo criterio es el de diferencia de goles.

¿Tienen un valor extra los goles de visitante?

No en este caso. Pese a que la serie se juega en partidos de ida y vuelta, el reglamento del Campeonato Uruguayo no prevé tomar en cuenta como criterio de definición los tantos marcados como visitante, sino simplemente de diferencia de goles. Ejemplo: en la ida Rentistas gana 2-1 y en la vuelta lo hace Nacional 1-0, no tiene peso el tanto de los tricolores en campo del Bicho. Por lo tanto, van a alargue y eventualmente a penales porque la serie finaliza 2-2.

¿Habrá VAR en las finales?

Sí, se utilizará el Video Asistente Referee en ambas finales, como ya lo hubo en la semifinal que Rentistas le ganó por penales a Liverpool. A diferencia de lo que ocurrió en el cierre del Clausura, aquí los clubes no tienen que firmar la autorización para que haya VAR, sino que es imposición de la AUF.

¿Quiénes serán los árbitros de los partidos?

Domingo 4, Nacional-Rentistas:

- Árbitro: ​Esteban Ostojich

- Asistentes: Richard Trinidad y Santiago Fernández

- Cuarto árbitro: Gustavo Tejera

- Árbitros VAR: Leodán González, Leodán González y Martín Vázquez

Miércoles 7, Rentistas-Nacional:

- Árbitro: Christian Ferreyra

- Asistentes: Nicolás Tarán y Martín Soppi

- Cuarto árbitro: José Burgos

- Árbitros VAR: Andrés Cunha, Leodán González y Juan Cardellino