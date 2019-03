Todo lo que tenés que saber sobre el arranque de la fase de grupos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta noche comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 y en esta nota de dejamos una guía con todo lo que tenés que saber sobre el arranque de esta etapa.

El máximo torneo de clubes de América del Sur se disfruta más si estamos informados, por eso te recomendamos que repases este artículo para no perderte un solo detalle.

Los grupos.

Finalizada la tercera ronda de clasificación, quedaron conformados los ocho grupos de cuatro equipos cada uno que buscarán obtener el título continental.



Los grupos están conformados por siete equipos de Brasil, seis de Argentina, tres de Chile, tres de Paraguay, tres de Perú, dos de Bolivia, dos de Colombia, dos de Ecuador, dos de Uruguay (Peñarol y Nacional) y dos de Venezuela.

Grupo A: Alianza Lima, Internacional, Palestino, River.

Grupo B: Cruzeiro, Deportivo Lara, Emelec, Huracán.

Grupo C: Godoy Cruz, Olimpia, Sporting Cristal, Universidad de Concepción.

​Grupo D: Flamengo, Liga de Quito, Peñarol, San José.

Grupo E: Atlético Mineiro, Cerro Porteño, Nacional, Zamora.

Grupo F: Junior, Melgar, Palmeiras, San Lorenzo.

Grupo G: Atlético Paranaense, Boca, Deportes Tolima, Jorge Wilstermann.

Grupo H: Gremio, Libertad, Rosario Central, Universidad Católica.

La primera fecha.

La jornada inicial de la fase de grupos comienza en la tarde de hoy y contará con seis partidos.



19:15 - Melgar vs. San Lorenzo

19:15 - Godoy Cruz vs. Olimpia

19:15 - San José vs. Flamengo

21:30 - Libertad vs. Universidad Católica

21:30 - Deportes Tolima vs. Atlético Paranaense

21:30 - Jorge Wilstermann vs. Boca Juniors

Los clubes uruguayos.

Tanto Nacional como Peñarol debutarán esta semana como visitantes. Los tricolores jugarán mañana miércoles a las 21:30 horas ante Zamora en Venezuela, mientras que los aurinegros lo harán el jueves a las 21 contra Liga de Quito en Ecuador.



Fase de grupos de Nacional:

6/3 21: 30 vs. Zamora (V)

12/3 21:30 vs. Atlético Mineiro (L)

2/4 19:15 vs. Cerro Porteño (V)

10/4 19:15 vs. Zamora (L)

23/4 21:30 vs. Atlético MIneiro (V)

7/5 19:15 vs Cerro Porteño (L)



Fase de grupos de Peñarol:

​7/3 21 vs. Liga de Quito (V)

14/3 19 vs. San josé (L)

3/4 21:30 vs. Flamengo (V)

9/4 21:30 Liga de Quito (L)

24/4 21:30 vs. San José (V)

8/5 21:30 vs. Flamengo (L)

Televisación.

La Copa Libertadores se transmitirá mayormente a través de la cadena Fox Sports, pero este año también habrá partidos televisados a través de Facebook.



La red social transmitirá algunos encuentros de los días martes y todos los partidos que se disputen los jueves a través de su plataforma Facebook Watch. Por esta razón es que los primeros dos encuentros de Peñarol se verán allí.

Árbitros.

El encuentro entre Zamora y Nacional estará a cargo del árbitro peruano Víctor Carrillo. En Liga-Peñarol, en tanto, el encargado de impartir justicia será el argentino Fernando Rapallini.



En la primera fecha, habrá una sola terna uruguaya: la encabezada por Daniel Fedorzuck, con los asistentes Gabriel Popovits y Carlos Barreiro, más Gustavo Tejera como cuarto árbitro Se encargarán del encuentro entre Junior y Palmeiras de mañana miércoles.

Jugadores uruguayos.

Fuera de los equipos nacionales, hay 46 futbolistas uruguayos en los restantes 30 clubes que disputarán la Copa Libertadores. Todos podrán hacer su debut en alguno de los 16 partidos que se disputarán esta semana.



Grupo A

Alianza Lima: Gonzalo Godoy, Felipe Rodríguez y Mauricio Affonso.

​Internacional: Nicolás López y Jonatan Álvez.

Palestino: Alejandro González.

River: Camilo Mayada y Nicolás De La Cruz.



Grupo B

​Emelec: Nicolás Queiroz.

​

Grupo C

​Godoy Cruz: Santiago García y Miguel Merentiel.

Olimpia: Maxi Olivera, Alejandro Silva y Tabaré Viudez.

​Sporting Cristal: Jorge Cazulo y Cristian Palacios.

​Universidad de Concepción: Alexis Rolín.

Grupo D

​Flamengo: Giorgian De Arrascaeta.

​Liga de Quito: Carlos Rodríguez, Horacio Salaberry y Rodrigo Aguirre.



Grupo E

​Atlético Mineiro: Martín Rea y David Terans.

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz, Marcelo Palau y Hernán Novick.

Zamora: Jorge Ignacio González.



Grupo F

​Junior: Sebastián Viera.

Melgar: Nicolás Freitas.

​

Grupo G

​Boca: Nahitan Nandez.



Grupo H

​Libertad: Martín Silva, Rodrigo Rivero y Ayrton Cougo.

Rosario Central: Washington Camacho.