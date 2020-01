En lo que va de la temporada ya hubo 28 cambios de entrenadores en grandes ligas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El puesto de director técnico es el más volátil del fútbol: cualquier cambio de rumbo que pretenda un equipo, justificado o no, empieza por el despido del entrenador.

No se puede decir que se trata de un hábito tan viejo como el fútbol, pues en los orígenes del deporte ni siquiera existía la función y después, durante años, el DT era apenas un oscuro funcionario del club.

Se asegura que esto empezó a cambiar cuando el argentino Helenio Herrera se plantó ante los clubes, la prensa y la afición como el primer técnico estrella, a comienzos de la década de 1960. Los colegas que lo continuaron se volvieron cotizadas figuras en el ambiente, pero a cambio el ambiente los condenó a ser el primer fusible a quitar en caso de emergencia.

Y ocurre cada vez más seguido, incluso en el fútbol europeo, donde se supone que se planifica a largo plazo. El diario español Marca reveló que al finalizar 2019, el número de entrenadores despedidos aumentó en las cinco grandes ligas del continente: Liga Española, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga. Al llegar a la mitad de las campañas, ya perdieron su empleo 28 técnicos, contra 23 del año pasado.

El argentino Mauricio Pochettino es seguramente el entrenador con mayor cartel que hoy se encuentra desocupado. Su fantástica campaña de la temporada 2018-2019, que llevó al Tottenham Hotspur a la final de la Champions por primera vez en su historia, no lo salvó del despido apenas cinco meses después, tras un pobre arranque en la Premier League. Pensar que durante el último verano europeo Real Madrid se interesó en sus servicios pero Pochettino rechazó la oferta...

La Serie A italiana encabeza esta estadística con nueve entrenadores cesados: Eusebio Di Francesco (Sampdoria), Marco Giampaolo (Milan), Aurelio Andreazzoli (Genoa), Igor Tudor (Udinese), Eugenio Corini (Brescia), Fabio Grosso (Brescia), Carlo Ancelotti (Nápoles), Vicenzo Montella (Fiorentina) y Thiago Motta (Genoa).

En la Premier, además de Pochettino, fueron despedidos Javi Gracia (Watford), Unai Emery (Arsenal), Quique Sánchez Flores (Watford) y Marco Silva (Everton) y Manuel Pellegrini (West Ham).

Los DT cesados en España fueron Marcelino (Valencia) , David Gallego (Espanyol), Pablo Machín (sucesor de Gallego en el Espanyol), Mauricio Pellegrino (Leganés) y Fran Escribá (Celta).

En la Ligue 1 francesa fueron Ghislain Printant (Saint-Ettiene), Sylvinho (Lyon), Alain Casanova (Toulouse) y Leonardo Jardim (Mónaco).

Finalmente, en la Bundesliga se tuvieron que ir Niko Kovac (Bayern Munich), Achim Beierlorzer (Colonia), Sandro Schwarz (Mainz 05) y Ante Covic (Hoffenheim). Kovac, por ejemplo, venía de ganar copa y liga en la temporada anterior.

Ellos se sumarán a otros ilustres profesionales sin equipo, como Massimiliano Allegri, que luego de obtener diez títulos con Juventus desde 2014, al terminar la temporada 2018-2019 no continuó en el club turinés.

Después de 22 temporadas al frente del Arsenal, Arsène Wenger dejó el club en mayo de 2018. Desde entonces no ha vuelto a dirigir. Se manejó que su próximo paso podría ser trabajar para la FIFA en el desarrollo de jugadores, pero no hubo noticias concretas en ese sentido.

El francés Laurent Blanc, hace ya tres años que no está en el mundo del fútbol. Luego de dirigir a la selección de su país, estuvo tres temporadas en el PSG, durante las cuales ganó casi todos los títulos locales. Pero la Champions League representó un logro inaccesible, por lo cual el club parisino anunció a mediados de 2016 que no renovaría su contrato. Desde entonces, Blanc no ha vuelto a dirigir. Ninguno de sus sucesores tampoco alcanzó la Champions.

Santiago Solari, que hizo toda su carrera como entrenador en los diferentes planteles de Real Madrid hasta llegar al primer equipo, perdió su puesto al completarse la temporada 2018-2019 y no fue llamado por otro club.

En la lista hay un uruguayo, Gustavo Poyet, libre desde que en 2018 dejó el Girondins de Burdeos. En su trayectoria había pasado antes por Brighton & Hove Albion y Sunderland de Inglaterra, AEK de Gracia, Betis de España Shanghái Shenhua de China.

¿Laurent Blanc al Barcelona?

Ya hace tres años que el francés se fue del PSG, donde ganó todo salvo lo que más quieren sus dirigentes, la Champions. Por su estilo ofensivo siempre se lo menciona para ir al Barcelona, pero el tiempo pasa y el rumor nunca se concreta.

Gustavo Poyet, del mundo a su casa

El uruguayo hizo una importante carrera como entrenador en Inglaterra, Grecia, España y China, pero terminó con polémicas en el Girondins francés. La partida de uno de los futbolistas del plantel sin su consentimiento determinó que criticara públicamente a los dirigentes. “Exijo respeto y profesionalismo”, dijo. Fue despedido en agosto de 2018 y no ha vuelto a dirigir.

A Pochettino ni una final europea lo salvó

El técnico argentino se las arregló para hacer un equipo competitivo en el Tottenham pese a la escasa inversión en fichajes del club, que priorizaba la construcción de su estadio. Incluso lo llevó a su primera final por la Champions League en 2019. Pero un flojo comienzo en la temporada 2019-2020 le costó el puesto. La paciencia de los dirigentes duró poco.

Arsene Wenger, el prestigio

La promoción de valores y la defensa de un estilo le dieron gran prestigio al profesional francés tras dos décadas al frente de Arsenal. Desde que dejó el club londinense no ha vuelto a dirigir, pese a que no anunció un eventual retiro.