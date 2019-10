Temen que Mohamed Salah no quiera vestir más la camiseta de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vestuario de la Selección de Egipto está muy cerca de quebrarse de manera definitiva. El último problema lo están protagonizando Mohamed Salah y Ahmed Fathi, actual capitán de la selección, y quien se negó a acatar las peticiones de la federación egipcia de cederle la banda al delantero.

La selección entrenada por Hossam El-Badry atraviesa una situación tensa porque hay diferencias entre el delantero del Liverpool y el lateral del equipo más famoso de Egipto, Al-Ahly, para ver quién luce el brazalete de capitán.

En realidad Salah ya empezó a disgustarse con Egipto después de que se revelara que su propio país no lo votó para el premio The Best, del que finalizó cuarto, y ahora existe el temor de que no vuelva a vestir la camiseta del combinado nacional.

Debido a ello, la federación tomó la determinación de convertirlo en el capitán del equipo, pero le apareció un gran problema en el camino: Ahmed Fathi, actual portador del brazalete.

“Sí, se le pidió a Fathi que entregara el brazalete de capitán a Mohamed Salah. Quedó sorprendido por esta solicitud y dijo que no. Creo que no continuará en la selección si se le quita la capitanía”, confesó Nader Shawky, agente de Fathi, a ON Sport. “Yo creo que igualmente Salah rechazaría quitarle el brazalete de capitán a Fathi”, enfatizó el representante.