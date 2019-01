El tema Viatri está cerrado

El club va por otros caminos y estamos buscando un delantero de similares características”. Así de claro fue Carlos Scherschener, integrante de la comisión de contrataciones de Peñarol, hablando sobre la novela con Lucas Viatri.



Cuando parecía que las partes se acercaban antes de fin de año y el club aurinegro había acordado el salario del delantero argentino de 31 años, su representante agregó un ítem más: que Peñarol adquiriera la mitad de la ficha del futbolista en 1,2 millones de dólares. Eso fue imposible.



“Yo entiendo que la negociación está terminada. Estamos yendo por otros rumbos, buscando otro delantero porque no se llegó a un acuerdo con Viatri y su representante”, le explicó Scherschener a Ovación. Y agregó: “Se negoció el salario como primera medida y llegamos a un acuerdo, pero después nos pidieron pagar la mitad de la ficha del jugador y la verdad que para nosotros es una cifra imposible dada la situación económica de nuestra institución”.



Lo cierto es que hoy el caso Lucas Viatri está cerrado para Peñarol y salvo que Pascual Lescano (representante del futbolista) haga un intento de volver a negociar, el argentino no seguirá en Peñarol.



Por tal motivo, la comisión de contrataciones no descansa y el primer nombre que sonó para reemplazar a Viatri es el de Jonathan Álvez, quien todavía tiene contrato en Inter de Porto Alegre, donde está cedido ya que su pase le pertenece a Junior de Barranquilla.



El club colombiano estaría dispuesto a cederlo, pero Peñarol deberá dar con las pretensiones de los cafeteros para cerrar el tema delantero y que se sume a la pretemporada aurinegra en Miami, aunque no está claro el futuro del uruguayo en el rojo de Porto Alegre.



Por otra parte, también está en los planes el chileno Mauricio Pinilla, quien a sus 34 años está en condición de libre y en medio de su gran trayectoria internacional tiene un pasaje por Cagliari, donde fue dirigido por Diego López. Ese aspecto, además del económico, podría ser determinante para su llegada a los aurinegros.



También están en carpeta un par de delanteros argentinos y otros uruguayos jugando en el exterior, pero lo cierto es que Peñarol ya busca otro “9” porque el de Lucas Viatri es un caso cerrado.