Tejera volvió al ruedo

Juan Tejera vuelve al ruedo y lo hace en Racing, un equipo que está complicado en el descenso. Ayer, en su primera práctica, tuvo que trabajar en la cancha de fútbol 5 porque las lluvias de la noche habían complicado el campo del Roberto. De todas maneras, Tejera se sintió cómodo y muy contento de estar otra vez frente a un grupo, trabajando en el fútbol después de dos años y medio lejos de las canchas.

Ese lapso lo tuvo ocupado en otras prioridades dado que tuvo que operarse de la cadera, que ya había comenzado a molestarle en su última etapa en Defensor Sporting. “No corro y tiro el centro, pero estoy bien. Gané en calidad de vida”, admitió Tejera.

“Estoy contento, me gustó la propuesta. Es un desafío importante, pero me siento con las fuerzas necesarias para sacar esto adelante”, dijo el técnico tras su primer contacto con los futbolistas. Firmó contrato por cuatro meses, pero si todo sale como esperan, él y el presidente Raúl Rodríguez tienen una charla pendiente.

El lunes, cuando supo del interés de Racing por contratarlo, lo primero que hizo fue llamar a Rodrigo López, pero no lo encontró y le dejó un mensaje. “Quería saber si él había terminado su vínculo. Capaz que ya no se estila eso, pero soy de la vieja escuela”.

Quiso el destino que ayer Rodrigo y su cuerpo técnico fueran al Roberto a despedirse de los futbolistas y se cruzaron con Tejera. Ambos entrenadores se saludaron cordialmente y conversaron un buen rato.

“Parecía un cambio de mando”, contó el presidente Raúl Rodríguez, quien había ido a presentar a Tejera. El titular de Racing reconoció que le costó mucho cesar a Rodrigo López, a quien le dio su primera oportunidad de trabajar como técnico cuando aún no tenía decidido del todo colgar los zapatos. “Fue horrible, me costó mucho cesarlo, pero le dimos ocho meses. No le dimos ni dos ni tres. Lo esperamos 25 partidos y olvidate del descenso, estamos penúltimos en la tabla Anual”, argumentó Rodríguez.

El presidente de los cerveceros reconoció a su vez que, a pesar de que le ofrecieron muchos entrenadores, con el único que habló fue con Tejera. “Juan tiene oficio y olfato y en unos días te arma un cuadro”.

Es que Tejera ya estuvo en Racing en el año 2013 y lo salvó del descenso. Ayer, al regresar, encontró todo muy cambiado. “Se hizo la concentración con una muy buena distribución. Y hay una sala de musculación que tiene lo mínimo, pero está bien. Estoy muy conforme con todo”, dijo el nuevo entrenador, quien es consciente que el próximo fin de semana en la cancha de Rampla comenzará a jugar un campeonato entre seis equipos que luchan por quedarse en Primera. “Estamos Torque, Atenas, Rampla, Fénix, Liverpool y nosotros. Va a estar complicado para todos. Quedan 10 fechas y me parece que con 15 puntos nos podemos salvar. Con cuatro partidos que ganemos, más los puntos de El Tanque, nos salvamos”, dijo entusiasmado.

El técnico, que trabajará con Juan Péndola como ayudante y el profesor Andrés Ladanyi como preparador físico, se reencontró con varios futbolistas que conocía y encontró una muy buena disposición de todos ellos.

El domingo Tejera estuvo en Jardines observando el partido entre Danubio y Racing. Es más, se cruzó como el gerente deportivo de los de Sayago, Darío Larrosa, y estuvo conversando con él y con Gonzalo Aguilar y Rodrigo Brasesco, pero lejos estaba de poder imaginar que al otro día lo iba a llamar Nicolás Rotundo (quien lo representa) para decirle que lo iban a contactar de Racing para ofrecerle el cargo.

“Jardines es la cancha que me queda más cerca y en parte sigo a Danubio”, admitió quien vive en Pinamar y tiene un largo recorrido diario hasta el Roberto. Pero no le importa, está feliz de volver, al igual que Mariana, su pareja. “Ya estaba cansada de tenerme dando vueltas en casa”.

Péndola: un viejo conocido



Juan Péndola, quien había estado trabajando con Gustavo Díaz en el exterior, es el nuevo ayudante de Tejera, quien lo dirigió en las juveniles de Defensor Sporting. ”Él era un niño, estaba en Quinta y Sexta y yo lo llevaba a jugar a Tercera. Lo conozco de esa época. Tanto él como el ‘profe’ son jóvenes, pero tienen recorrido en el fútbol”, explicó Tejera.