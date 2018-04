Gustavo Tejera habló sobre las dos polémicas en el partido entre Peñarol y Rampla

Este lunes a la mañana, el árbitro Gustavo Tejera habló en 100% Deporte (Sport 890) y se refirió a los dos polémicas de la noche en el partido entre Peñarol y Rampla Juniors.



"En la jugada de Lucas Hernández me tapó otro jugador de Rampla, por eso no vi el penal", dijo sobre la jugada que podría haber significado el 3-0 parcial.



Sobre el penal que le otorgó al "Picapiedra", que derivó en el definitivo 2-1, señaló: "La vi adentro y tomé la determinación. Consulté al asistente y apoyó mi decisión".



"Viendo después las imágenes me dejan dudas si no sigue siendo adentro del área la falta. Termina tocándolo sobre la línea. Es muy fina. La sigo viendo y está muy fina", agregó.