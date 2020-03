Técnicos uruguayos en el exterior agudizan el ingenio para entrenar a distancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El COVID-19 ha afectado la vida de muchas personas. Y los técnicos uruguayos que trabajan en el exterior no son la excepción.

Algunos como Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes de Perú, optaron por regresar a casa; mientras que otros como Eduardo Acevedo de Universidad de Concepción o Guillermo Almada (Santos Laguna) y Paulo Pezzolano (Pachuca) se quedaron en Chile y México respectivamente.

Todos enfrentan situaciones diferentes y tratan de sobrellevar la cuarentena de la mejor manera. Eso sí, todos siguen en contacto con sus futbolistas, enviándoles trabajos y ejercicios para realizar. Lo que no solo será bueno para intentar mantener la forma física para cuando algún día recomiencen los torneos, sino para despejar la cabeza.

Cuando se suspendió el torneo peruano, Gregorio decidió viajar a Uruguay porque hacia dos meses que no veía a su familia e incluso no había estado para el nacimiento de Cayetano, su nuevo nieto.

Viajó junto al preparador físico, Daniel Curbelo y al delantero Jonathan Dos Santos. Mientras que Luis Urruti y Federico Alonso se quedaron en Lima. Lo mismo que el ayudante técnico Edgardo Adinolfi. La intención de los tres que viajaron era regresar el domingo pasado, pero la situación de la pandemia y el cierre de fronteras les impidió hacerlo.

“Me vine porque en principio el campeonato se iba a suspender por 10 días. No podíamos entrenar y el club cerró sus puertas. Íbamos a regresar pero dado el cierre de fronteras nos quedamos”, explicó Gregorio, quien acordó su viaje y el regreso con los administradores del club con quienes sigue en contacto, igual que con los futbolistas.

“El profesor Curbelo les pasa trabajos muy ingeniosos para que hagan en sus casas. Los que tienen más dificultades son los que viven en apartamentos por el espacio. Yo también estoy en contacto diario con ellos. Pero no podemos hacer futurología. No sabemos hasta cuando va a durar esto. Es muy preocupante. Hay muchos situaciones que golpean y no sólo al fútbol”, se lamentó. “Yo me pongo a pensar cuánto nos va a llevar volver a preparar al equipo, pero hay otras cosas, que son mucho más graves y te nublás”, reconoció Gregorio.

Universitario de Deportes está segundo en la tabla de posiciones tras ganarle a Alianza Lima el clásico incaico. “Estoy muy contento en Perú. Llegué a un club grande que me ha brindado todo para que me sienta cómodo. Aunque hoy lo que importa es otra cosa”.

Guillermo Almada lleva un año al frente de Santos Laguna. Actualmente cumple cuarentena junto a su esposa y sus dos pequeños hijos. La situación no le molesta demasiado porque según dijo es muy hogareño. “Acá no se sabe nada, recién comenzó el contagio. La situación es parecida a la de Uruguay. El campeonato no se va a reanudar hasta dentro de un mes por lo menos. La idea es suspender las vacaciones de los futbolistas, que normalmente son en junio y julio”, contó Almada quien tenía pasaje para viajar a Uruguay aprovechando la fecha FIFA, pero lo suspendió.

“La situación empezó a complicarse y no iba a ir con los chiquilines”, explicó el entrenador cuya esposa es médico y estaba al tanto de lo que se venía ya hace dos meses.

“Además, nosotros no le permitimos a los futbolistas salir de la ciudad. En parte porque les pasamos trabajos prácticamente a diario. Por eso yo también tenía que quedarme”, agregó. “Al principio podíamos grabar algún video con uno o dos jugadores como ejemplo, pero ahora se prohibió todo. No permiten que se entrene de a dos jugadores. Tienen que hacerlo solos en sus casas”, concluyó quien espera tener dos o tres semanas de acondicionamiento físico cuando se reanude el torneo.

fuerte delocal Almada lleva 22 juegos sin perder en La Laguna Santos laguna está tercero en el torneo y primero en la tabla Anual que es la más importante y la que otorga la clasificación a las copas. Además, desde la llegada de Almada que no pierden en La Laguna lo que es muy valorado. Llevan 22 juegos sin conocer la derrota.

Eduardo Acevedo, por su parte, decidió permanecer en Concepción donde hace la cuarentena junto a su esposa. “En un primer momento el torneo se suspendió solo por 15 días. Entonces no me iba a ir. Se supone que este fin de semana se suspende por otra quincena. Había mucha incertidumbre. Fue algo de sentido común”, relató el técnico de Universidad de Concepción.

“Estamos en contacto diario con los futbolistas. Recibimos videos de ellos e informes. El profesor Mena les pasa ejercicios que pueden hacer dentro de sus casas. Metiendo mucha inventiva. Ya la semana que viene voy a empezar con la parte táctica. Mandándoles videos de los partidos de las cosas buenas que hicimos y de las otras. Los voy editando. Es la única manera”, afirmó el ex Defensor Sporting, quien también está pendiente del estado anímico de sus jugadores. “Hay quienes tienen hijos pequeños, como Guillermo Reyes, a quien le costo mucho tener sus gemelos. Y también otros que están preocupados por sus mayores. Al menos la hora y media de ejercicios ayuda a limpiar la cabeza”, finalizó quien está sorprendido por la forma en que el pueblo chileno encaró la pandemia. Con solidaridad y respeto. “Aquí nadie se compra todo en los supermercados”.

chile La conferencia de Acevedo Tras el último partido frente a Audax Italiano, Acevedo no se refirió al juego. “Dije que el fútbol no era un circo romano para entretener a la gente. Noté el nerviosismo de los jugadores al viajar y estar en contacto con muchas personas. Había que suspender”, dijo. Y al otro día se paró la actividad.

Pachuca el equipo de Paulo Pezzolano estaba en alza cuando se suspendió la Liga MX. El técnico lleva once días de encierro junto a su esposa y sus tres pequeños hijos, sumado a sus suegros que justo estaban de visita.

Contrariamente a muchos de sus colegas, Pezzolano es de la idea de no tener mucho contacto con los futbolistas.“El profe Álvarez es el que les manda videos diarios en los que se filma él mismo. Pero como esto va para largo, yo prefiero no desgastarlos y aparezco poco. Sólo les he enviado videos de sus partidos o entrenamientos, para que vean cómo trabajan”, contó quien trabaja por video conferencia con su cuerpo técnico.

Regresar a Uruguay para hacer la cuarentena, nunca pasó pr la cabeza del extécnico negriazul. La idea fue que nadie saliera de Pachuca. “El club tiene hasta un hospital propio, en ningún lado íbamos a estar mejor cuidados”, culminó el "Papa".

Cuando se suspendió la actividad en México, Pachuca ocupaba la decimoprimera posición, pero hay seis equipos con los mismos puntos. En realidad el equipo de Pezzolano está a tres unidades del tercero. El objetivo es entrar a los play offs entre los ocho mejores.