Atentos a estos equipos: los que les ha ido mejor que a los grandes en amistosos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los equipos se siguen preparando para el recomienzo del Torneo Apertura. Los amistosos están a la orden del día y varios equipos arrancaron bien y le dejaron a sus respectivos entrenadores buenas sensaciones.

Obviamente, la falta de ritmo se nota y los meses de parate pasan alguna factura, pero también hay cosas positivas. Entre ellas las goleadas: la que le propinó Defensor Sporting a Central Español, y la de Montevideo City Torque a Atenas de San Carlos. Ambas por 6 a 0.

Defensor Sporting jugó su primer amistoso frente a los palermitanos. Fueron dos partidos de 40’ cada uno. En el primero ganaron los violetas por 1 a 0 con gol del “Chino” Álvaro Navarro y en el segundo golearon 6 a 0 con tantos de Juan Albin en dos oportunidades, Alan Rodríguez, Cristian Barros, Ignacio Colombini y Kevin Méndez.

“Los dos partidos me dejaron conforme. La cantidad de chances fue pareja en los dos, solo que en el segundo se concretaron. Lo que más destaco es la parte defensiva. Porque para poder desnivelar ofensivamente, necesitamos un buen bloque defensivo. Se trata de hacer goles y de que no te los hagan”, afirmó el técnico Alejandro Orfila para quien no hay titulares ni suplentes. Ni para los amistosos ni para los partidos oficiales.

violetas Siete goles en el primer amistoso Defensor Sporting jugó solo un partido de preparación frente a Central Español. Anotó un gol en el primer juego y seis en el segundo. Juan Albín convirtió dos golazos, uno de ellos de tiro libre. A pesar de los siete tantos, el técnico Alejandro Orfila, resaltó el trabajo defensivo.

“Los entrenamos a todos por igual, de la misma forma. No repetimos equipos. Tengo que lograr que si me falta algún futbolista no se note en el equipo”, añadió el entrenador violeta. “Nos quedaron sensaciones positivas desde lo colectivo e individual, pero lo principal fue ganar. Es una constante para nosotros, salimos a jugar finales, aún en los amistosos”, enfatizó quien espera conseguir en los próximos partidos frente a Rampla Juniors y Wanderers, continuidad en los rendimientos.

DARSENERO. Jorge Fossati es otro que ha mezclado a los futbolistas en los amistosos que disputaron frente a Cerro y Fénix. Ante los albicelestes empataron un partido y ganaron el otro, mientras que vencieron en los dos juegos a los de Capurro. En el primero con goles de Nicolás González y Matías Arezo y en el segundo con tantos de Facundo Vigo y Cristian Martín.

“He entreverado a los jugadores porque tengo un plantel muy parejo en muchas posiciones y además, porque se viene una seguidilla grande. Tratamos de que haya distintas variantes, sobre todo teniendo en cuenta la nueva reglamentación que permite cinco cambios”, explicó Fossati.

“La pandemia dejó un deterioro que no se va a poder disimular, el ritmo nos va a faltar a todos. Pero dentro de eso encontré bien a los jugadores. Sobre todo con buena cabeza. Y la cabeza es lo que te lleva a superar algunas cosas que dejó la pandemia y no sólo en lo futbolístico”, dijo el “Flaco”, quien contó, a su vez, que sus jugadores terminaron con algún golpe, pero sin lesiones.

COLONIENSE. Plaza Colonia jugó dos amistosos: en el primero empató con Fénix y en el siguiente venció a Progreso por 2 a 1 con goles de Facundo Waller y Juan Cruz Mascia. Se disputaron tiempos de 35 minutos.

Matías Rosa, explicó que los dos empates frente a los de Capurro le permitieron sacar conclusiones y corregir para el segundo juego del Paladino. “Mejoramos en el funcionamiento, en algunos movimientos tácticos y en la lectura del juego. Supimos leer mejor el partido que no se presentó como lo planeamos”, reconoció el técnico de los colonienses, quien sin embargo, se mostró muy conforme con la intensidad de su equipo.

Pero no eludió responder sobre lo que aún les falta. “Se notó la falta de fútbol al recibir la pelota y en los controles orientados. En aspectos más técnicos que tácticos. Y nos volvieron a hacer daño de pelota quieta, como había pasado con Fénix”, se lamentó quien también ha mezclado a los futbolistas.

“El año pasado jugamos siempre con los mismos, pero esta vez es necesario por la seguidilla que viene. Lo positivo es que todo el grupo está motivado. Además, tenemos un plantel sin grandes figuras en nombres, pero muy parejo. Esperamos que pueda funcionar bien”.

El sábado Plaza volverá a estar cara a cara con Fénix. Y luego jugará un cuadrangular con Unión de San José, Rentistas y otra vez el equipo de Carrasco. “Ya jugamos tantas veces que Juan me invitó a comer un asado a su casa”, contó riendo Rosa.

GOLEADA. Montevideo City Torque ganó los dos amistosos que disputó: el primero frente a Liverpool por 1 a 0 y en el siguiente goleó a Atenas por 6 a 0 con goles de Matías Cóccaro en dos ocasiones, Lucas Rodríguez también en dos oportunidades, Yonatthan Rak y Oscar Piris.

artillero Cóccaro con la pólvora bien seca Matías Coccaro marcó el gol del triunfo frente a liverpool en el primer amistoso de Montevideo City Torque y se mando un doblete frente a Atenas.

El técnico Pablo Marini también optó por utilizar diferentes oncenas. Los únicos futbolistas que repitieron fueron: Oscar Piris, Santiago Scotto, Matías Cóccaro y Lucas Rodríguez.

LíDER. Rentistas, el único líder del torneo Apertura jugó dos partidos frente a Atenas y Rampla Juniors. En el primero fueron dos tiempos de 20’ y en el segundo dos de 30’, lo que no permitió que Alejandro Cappuccio pudiera evaluar lo físico.

A diferencia de sus colegas, Cappuccio pone al equipo que tiene en mente para recomenzar el torneo. “Soy partidario de jugar con los mismos por las sociedades que dan regularidad. Y se han repetido regularidades muy buenas”, dijo el técnico de los “bichos colorados” quien admitió a su vez que lo que más le costó a su equipo fue la técnica individual. “Las recepciones y el timming para anticipar e ir a buscar la pelota”.

Los dos goles de la victoria frente a Progreso fueron anotados por el argentino Mauro Valiente, quien estuvo en el banco en las tres fechas jugadas del Apertura. No entró con Nacional, pero lo hizo en los otros dos. Espera enfrentar a los tricolores en el amistoso que se jugará mañana en el Gran Parque Central. "Se trata de un numero 9 muy técnico, que aprovecha bien los espacios y es buen definidor", lo definió el entrenador.