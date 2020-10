El técnico que será rival de Nacional no quiso irse a dirigir a Palmeiras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miguel Ángel Ramírez, técnico de Independiente del Valle que el 25 de noviembre recibirá a Nacional por la Copa Libertadores, confesó la razón por la que no aceptó la oferta de Palmeiras. "Tengo que medir bien los pasos que doy y pisar sobre suelo firme", dijo el español.

El entrenador campeón de la Copa Sudamericana y que también es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, admitió que una decisión de esa naturaleza, cuando nunca es fácil de tomar. “Hay múltiples factores, no es sólo el contrato y las condiciones que te ofrecen, no es sólo el proyecto deportivo, no es sólo lo que estás dejando, no es sólo a dónde vas y cuándo vas. Son un montón de factores y la decisión nunca es fácil”, dijo el conductor que será adversario de los tricolores.

¿Por qué Miguel Ángel Ramírez le dijo no al @Palmeiras? ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/cCFWPdm0pV — Chobo Alvarez V. (@Chobo_21) October 22, 2020

Para Ramírez el panorama se complica cuando “te llaman gigantes porque te tiembla el piso, te tiemblan las piernas. Es muy difícil tomar una decisión así. Es más difícil para mí porque recién estoy comenzando mi carrera en el fútbol profesional, tengo que medir bien los pasos que doy y pisar sobre suelo firme”..

Sin perjuicio de ello, también destacó que está ilusionado con Independiente del Valle. “Me lo ha dado todo en el mundo profesional, fue el equipo que me permitió entrar en el mundo profesional y poder jugar noches mágicas de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores”, enfatizó el DT español de 36 años.

Ole Gunnar Solskjaer está convencido que vendrán muchos goles de Cavani By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Ole Gunnar Solskjaer está convencido que vendrán muchos goles de Cavani

“Estoy con grupo que ya venimos trabajando juntos, en el que todo se hace rápido y más fácil, con una mirada nos entendemos. Entonces, eso tiene un peso específico muy, muy grande”, culminó el DT.