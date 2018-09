El técnico negriazul pretende perfección

Paulo Pezzolano está conforme con el rendimiento que ha mostrado su equipo en las últimas fechas. Hace cinco jornadas que no pierde. “El equipo está bien, mentalizado y en el lugar de la tabla en el que queremos estar. Se nos complicó en las primeras fechas del torneo, pero luego repuntamos. Nos pasó lo mismo que en el Apertura”, dijo Pezzolano, que estaba observando el partido de la Tercera División frente a Fénix.



El técnico negriazul sabe que el juego frente a Nacional no será sencillo, pero también es consciente que a esta altura del torneo ninguno lo es. “Todos se juegan alguna cosa en la tabla. Nosotros tenemos que ganar para sacar la cabeza; seguir sumando para meternos en una Copa”, afirmó. “A Nacional es mejor enfrentarlo así que si viniera de ganar y primero en la tabla, porque estaría mucho más motivado. De todas maneras es complicado, por todo lo que genera, porque tiene jugadores de gran categoría y un funcionamiento colectivo muy bueno. Para poder ganarles tenemos que estar en un 100% tácticamente, defensivamente y ofensivamente. Hacer un partido perfecto”, agregó sobre su rival del sábado.



Para Pezzolano jugar en Belvedere es un plus. “Nos gusta jugar en nuestra casa, entrenamos y jugamos ahí. Para ellos no es lo mismo salir que jugar en el Parque Central, pero tampoco hay misterios y han sacado puntos de visitante”, analizó quien seguramente repetirá la oncena que viene de cinco partidos sumando.



“Salvo que se me crucen los cables, van los mismos. A veces tengo alguna variante en la cabeza, pero por ahora no”, reconoció. Ayer hicieron un táctico en el que participaron Platero y Melazzi ya recuperados. Es más, quizás alguno de los dos pueda ir al banco.