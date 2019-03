El técnico de Flamengo, Abel Braga, tendrá el alta este sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de someterse a una cauterización de un tejido que causa la arritmia, en el entrenador de Flamengo, Abel Braga, recibirá el alta este sábado y estará en el banco de suplentes cuando se dispute el próximo miércoles el cotejo de Copa Libertadores ante Peñarol.

La previsión es que el entrenador del Flamengo deje el Hospital Pró-Cardíaco, en Botafogo, en la Zona Sur de Río de Janeiro, a principios de la noche de este sábado. Sin muchas restricciones, el técnico desea comandar el entrenamiento del lunes, en el Nido del Urubu, y, dos días después, estar al borde del campo en el partido contra Peñarol, por la Libertadores, en el Maracaná.

Los médicos prefieren que Abel recién vuelva al trabajo el martes. El médico Eduardo Saad, después de la cirugía, dijo que Abel volverá a trabajar sin limitaciones. Se necesitan sólo algunos cuidados en el post-peratorio.

"No veo razón para que no pueda desempeñar su profesión. El objetivo no es crear restricción, pero tomar este problema definitivamente. Abel va a tener toda la capacidad de volver sin restricción. Lo que recomendamos es cuidado con el acceso a la ingle. Son cinco días sin hacer esfuerzo como caminatas largas, subir escalera, agarrar peso. Pero puede salir de casa", afirmó Saad según publicó Globoesporte.com.

El Rubro-Negro se enfrenta al Vasco este domingo en la definición de la Copa de Río, pero no tendrá a Abel al borde del campo ni a la mayoría de sus titulares.