"Si soy técnico, a un extranjero no lo pongo nunca en un clásico"

Carlos Bueno fue entrevistado en el programa "Por la Raya" de la radio 1410am y como es habitual en él no le tembló la voz al hablar de distintos temas: el clásico del fin de semana, el "Cebolla" Rodríguez y su ilusión de volver a jugar en Peñarol.



A continuación algunas de las mejores frases:



"Fue uno de los clásicos más malos de los últimos tiempos. Nacional tuvo la posesión, pero no fue un equipo que haya creado muchas situaciones de gol. Peñarol llegó una vez e hizo un gol, por lo que Nacional mereció el empate", aseguró Bueno.



Siguiendo con el análisis del duelo clásico manifestó que : "a Peñarol le faltaron muchas cosas. Los clásicos no se juegan de la forma en la que se jugó. Estaba claro que iba a afectar lo que pasó el miércoles, pero hubo jugadores que tocaron dos veces la pelota".



No estuvo exento de hablar sobre la táctica elegida por Ramos, donde señaló: "Cada entrenador tiene su mentalidad y su manera de armar el equipo, pero creo que un clásico no lo puede jugar cualquiera en ninguno de los dos equipos. A un extranjero no lo pongo nunca en un clásico si soy técnico de un equipo grande. Juego con mi gente del club, gente grande igual".



A quien le arrojó grandes elogios fue a su excompañero Cristian Rodríguez y opinó: "El 'Cebolla' no puede jugar nunca de doble cinco y no hay un jugador que deje cara a cara a los delanteros como lo hace él, no es que hayan jugado mal los delanteros sino que no había quien los abasteciera. Tiene la cinta de capitrán y es el único destacado en Peñarol y me pone muy feliz. La gente lo mataba y yo le dije que cuando fuera a Peñarol iba a rendir, porque es su casa".



También habló sobre los delanteros aurinegros y sentenció: "El ecuatoriano es un gran jugador pero no se la dieron bien. Además creo que han castigado demasiado a Palacios. Es un goleador y juega los últimos minutos. Deberían darle rodaje, porque siempre hizo goles. Es demasiado humilde y eso le juega en contra. No creo que tenga la personalidad para encarar al entrenador y es un tema dirigencial porque cuando estuve para volver al primero que querían limpiar era a él. Le falta decir acá estoy yo y enojarse un poco".



Sobre su ilusión de volver a Peñarol manifestó: "Queda feo decir estoy para jugar, pero podría tranquilamente estar los últimos veinte minutos ante cualquier equipo. No tengo resentimiento y entiendo todas las partes, pero no tolero las mentiras. Pero ya pasó, estuve un año afuera de las canchas, pasé momentos complicados pero tenía muchas ganas y la vida sigue. Uno tiene familia y su propia vida y estoy en un momento bueno. La chance está y un dirigente me pidió que siga jugando como lo hice el sábado y estar en el ruido en el mercado de pases me hace feliz. Damiani me había dado el OK, pero hoy estoy en Cerro Largo. Lo cierto es que puedo llegar y trabajar si me necesitan porque soy hincha de Peñarol, esté el técnico que esté".