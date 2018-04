El técnico español que quiere a Abel Hernández en la Premier League

Luego de recuperarse de la operación del tendón de Aquiles y estar prácticamente siete meses afuera de las canchas, Abel Hernández regresó con fuerza en la Championship, defendiendo al Hull City.

El pandense lleva cinco goles desde que volvió a jugar en la Segunda División de Inglaterra el pasado 6 de marzo. En total, ya acumula ocho goles en 10 partidos que lleva jugados en esta temporada. El último el pasado fin de semana, donde marcó el cuarto gol de su equipo en el empate 5-5 contra el Bristol.

Su futuro

La "Joya" finaliza su vinculo con el Hull City en el final de esta temporada y tendrá la libertad de acción para decidir dónde jugar en los próximos años.

Si bien en su momento se manejó la posibilidad de que pudiera llegar a Peñarol a partir de junio, en una versión que fue confirmada en su momento por el vicepresidente aurinegro Rodolfo Catino, lo cierto es que Abel continuará jugando en el Viejo Continente.

En concreto, el técnico español Rafa Benítez pidió la contratación de Hernández para la próxima temporada. Es que Newcastle está buscando a un centrodelantero de sus características. El club albinegro está actualmente décimo en la Premier League, en una temporada irregular.

Vale destacar que no es el primer club que se interesa en el futbolista de 27 años, que el próximo 8 de agosto cumplirá los 28. Además, también hay que recordar que Newcastle ya estuvo interesado en Abel y llegó a hacerle una propuesta a Hull City, pero el club la rechazó porque no quería desprenderse del futbolista, que tiene uno de los mejores promedios de goles de la Segunda División inglesa.

No pierde la ilusión

En una nota que le realizó Ovación a Hernández en febrero pasado, cuando todavía el atacante no había vuelto a las canchas, el jugador explicó sobre la posibilidad de ir al Mundial de Rusia con Uruguay: “Sé que va a ser difícil porque estuve parado mucho tiempo. Obvio que me ilusiono. ¿Qué jugador no lo hace?. Son ocho años ya desde el debut. Por eso me ilusiono y estoy tratando de hacer las cosas bien acá en Hull para poder tener una oportunidad de integrar esa lista mundialista”, dijo.

Y agregó: "Que hayan aparecido jugadores nuevos, jóvenes, no me preocupa. Eso es bueno para el equipo y para mí un estímulo más. Sé que me tengo que esforzar para estar en Rusia".